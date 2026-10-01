La divisa avanzó 0,4% y terminó en 1.523 pesos. El dólar oficial también subió, mientras que el informal retrocedió y los financieros registraron aumentos.

El dólar mayorista rebotó tras tres jornadas en baja y cerró por encima de los 1.520 pesos.

Luego de encadenar tres jornadas consecutivas a la baja, el dólar comenzó octubre con una suba en su cotización y cerró por encima de los 1.520 pesos. El movimiento marcó un cambio de tendencia respecto de las últimas ruedas de septiembre, que habían concluido con descensos en el mercado cambiario.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio mayorista avanzó seis pesos durante la jornada, equivalente a un incremento del 0,4%, y finalizó en $1.523.

La brecha cambiaria y las compras del Banco Central

Con el cierre de la jornada, la distancia entre el tipo de cambio mayorista y el límite superior de la banda cambiaria se ubicó en el 26%, equivalente a $396. El techo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra en $1.920,44.

La suba se produjo en un contexto de mayores compras de divisas por parte de la autoridad monetaria. Durante septiembre, el saldo comprador del organismo alcanzó los 473 millones de dólares, una cifra inferior a la registrada en agosto y que ubicó al mes entre los de menor adquisición de moneda extranjera en lo que va del año.

El miércoles, el BCRA compró 160 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con lo que elevó el acumulado de adquisiciones a 14.568 millones de dólares.

Al presentar la denominada fase 4 del programa monetario, la entidad había establecido como objetivo acumular entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante 2026, sujeto a la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

Cómo cerraron el dólar oficial, el blue y los financieros

En el segmento minorista, la cotización del dólar oficial en la pizarra del Banco Nación terminó en $1.545 para la venta, tras registrar un incremento de cinco pesos, equivalente al 0,34%, respecto del cierre anterior.

Por su parte, el relevamiento de las entidades financieras que realiza el BCRA arrojó un promedio de $1.539,87.

En sentido contrario, el dólar blue o informal retrocedió un 0,32% y finalizó la jornada en $1.555 para la venta.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, operaron con subas. El dólar MEP avanzó hasta los $1.551,80, con una variación positiva del 0,84%, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.623,80, tras aumentar un 0,76%.

De esta manera, el mercado cambiario inició octubre con comportamientos dispares entre sus distintas cotizaciones, luego de las bajas registradas durante los últimos días del mes anterior.