Cazzu volvió a Jujuy para cumplir un sueño: su primer estadio

Cazzu brindó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Lola Mora antes del show que ofrecerá este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto

Cazzu se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: este sábado 3 de octubre se presentará en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, en lo que será su primer show en un estadio y, además, en su provincia natal.

Antes de la presentación, la artista brindó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Lola Mora, donde habló sobre el significado de regresar a su tierra con “Latinaje”. “Una va a todos lados con sus raíces a cuestas, ¿cómo sabría quién soy si me olvido de dónde vengo?”, expresó.

El espectáculo forma parte de “Latinaje en Vivo”, la gira con la que Cazzu lleva su más reciente universo musical a distintos escenarios. El recorrido ya pasó por Norteamérica, con presentaciones en Estados Unidos y México, y continuó por Latinoamérica con una reciente visita a Bolivia. Después de su paso por Jujuy, la artista continuará con fechas en otras provincias argentinas, entre ellas Santa Fe y Córdoba, además de su participación en el Festival República Folklore, previsto para el 21 de noviembre en Buenos Aires.

La elección de Jujuy para este primer estadio tiene un significado especial dentro de la propuesta de “Latinaje”. Las canciones del álbum están atravesadas por sonidos, poesías y elementos de la cultura latinoamericana, con una mirada puesta en las raíces y en las tradiciones. En ese marco, llevar esas canciones a la provincia donde nació Cazzu representa una conexión directa entre el universo artístico que construyó en el disco y su propia historia.

“Latinaje” propone además recuperar y poner en valor distintas expresiones de la identidad latinoamericana, desde una perspectiva que reconoce las influencias y las culturas que existieron antes. Para Cazzu, este recorrido llega después de una etapa de crecimiento internacional, con presentaciones en importantes escenarios y ante públicos multitudinarios. Ahora, el regreso a Jujuy la encuentra frente a un nuevo desafío: cantar por primera vez en un estadio y hacerlo en casa.

Mientras se prepara para esa presentación, la artista también continúa expandiendo el universo audiovisual de “Latinaje” con “Noches de Latinaje”, una serie en la que reinterpreta canciones de la música latinoamericana desde su propia mirada. La nueva entrega es “Jujuy Mujer”, una versión registrada en vivo durante su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires y que adquiere un significado particular por el vínculo de Cazzu con su provincia de origen. El proyecto ya había incluido canciones como “Si Una Vez”, “Yo Soy María” y “El hombre que yo amo”.

Después de recorrer escenarios de distintos países, “Latinaje en Vivo” continuará su recorrido por Costa Rica, Guatemala, Montevideo y España, donde Cazzu tiene previstas cuatro presentaciones entre Madrid y Barcelona durante noviembre, algunas de ellas con localidades agotadas. Pero antes de continuar con su agenda internacional, la artista tendrá una cita especial en Jujuy: su primer estadio, frente al público de la provincia que forma parte de su identidad y de las raíces que atraviesan esta nueva etapa de su carrera.