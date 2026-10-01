Vanda Krai presenta “Rescued Songs”, un proyecto que reúne música, poesía y fotografía. El doble lanzamiento será este viernes 2 de octubre.

“Rescued Songs” es el quinto disco de estudio de la cantante, compositora y productora musical nacida en Eslovaquia y radicada en Argentina desde hace más de una década. El álbum reúne siete canciones grabadas en estudios de Santa Fe, Ciudad de México, Bratislava y Calingasta, San Juan, y se editará junto al libro “Rescued Songs: Volume 1”, publicado por la editorial porteña Milena Caserola.

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El proyecto llevó casi cinco años de gestación y grabación. “Se llaman así porque la idea fue rescatar una selección de canciones y poemas viejos, para dar vida al disco y al libro”, cuenta Vanda. El libro reúne 25 poemas, siete de ellos correspondientes a las canciones del álbum, que pueden escucharse mediante códigos QR. También incluye fotografías, comentarios breves y un manifiesto en castellano.

Los primeros adelantos fueron “Again” y “Hello, Stranger”, que además tuvieron videoclips dirigidos por el cineasta Fabián Hernández. Para la artista, se trata de un trabajo especialmente significativo: “Es el primer álbum que produje musicalmente y contiene mucha crudeza y autenticidad, es un disco que tenía que hacer por y para mí”.

Las canciones recuperan una parte importante de su historia. “Es toda una época que representa mi pasado, mi niñez, mi adolescencia, hay una nostalgia grande pero en un sentido lindo”, explica.

Gentileza Fabián Hernández

Vanda Krai construyó su carrera entre distintas culturas y escribe canciones en español, inglés y eslovaco, con influencias de sus experiencias en Eslovaquia, Estados Unidos, Argentina y México. Su música combina pop, rock alternativo y otros géneros, mientras aborda temas como el amor propio y las relaciones.

A lo largo de su trayectoria compartió escenario con artistas como Lucie Bílá, Silvina Moreno y Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega. También participó en festivales internacionales, realizó presentaciones de folklore eslovaco y su música formó parte de la banda sonora de la película “Supermujer”, dirigida por Karol Vosátek.

Además, Vanda es la creadora de “She Loves 90s”, proyecto dedicado al pop-rock femenino internacional de esa década, y homenajeó a Gustavo Cerati con una versión de “Nací para esto”, junto al bajista Fernando Nalé.

Desde enero de 2026 está radicada en Buenos Aires y actualmente presenta “Rescued Songs”, una obra que recupera canciones y poemas de otra época para convertirlos, finalmente, en un disco y un libro que dialogan entre el pasado y el presente.