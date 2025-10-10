Revelan cuándo comenzó la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

El corazón de Nico Vázquez vuelve a latir. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el actor habría iniciado una relación con su compañera de elenco

El corazón de Nico Vázquez vuelve a latir. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el actor habría iniciado una relación con su compañera de elenco en Rocky, el musical, Dai Fernández.

La periodista contó que el vínculo entre ambos surgió hace pocas semanas y que no se trató de una historia previa: “El entorno más íntimo de Nico asegura que no venía de antes. Recién ahora las cosas se pusieron bastante fuertes”, detalló.

De acuerdo con la información que trascendió, la relación nació a partir de una amistad sólida y de la contención mutua que ambos se brindaron en un momento personal difícil. “Ella se convirtió en su mejor amiga. Compartieron camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, explicó Latorre.

El último año no fue sencillo para Vázquez. Intentó recomponer su vínculo con Gimena Accardi, pero los tiempos no coincidieron y finalmente la relación llegó a su fin. Hoy, esa etapa parece haber quedado atrás y el actor habría encontrado en Fernández una nueva compañía.

“Recién hace quince días hay algo bastante fuerte entre ellos”, aseguró Latorre, dejando entrever que lo que comenzó como amistad se transformó en una historia que ya despierta curiosidad en el mundo del espectáculo.