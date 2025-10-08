Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Para que no pueda hablar más de él ni mencionarlo en entrevistas, la familia de Cacho Deicas habría pedido un bozal legal hacia Marcos Camino

Para que no pueda hablar más de él ni mencionarlo en entrevistas, la familia de Cacho Deicas habría pedido un bozal legal hacia Marcos Camino

La separación de Los Palmeras marcó el final de una de las duplas más emblemáticas de la música popular argentina. Luego de más de cinco décadas de éxitos, Rubén Cacho Deicas decidió alejarse del grupo y comenzar una nueva etapa como solista, dejando atrás una sociedad artística que llevó la cumbia santafesina a lo más alto.

En las últimas horas, el programa Secretos Verdaderos reveló que el entorno de Deicas habría tomado una drástica medida judicial contra Marcos Camino, su histórico compañero y cofundador del grupo. “La familia de Cacho Deicas y Cacho Deicas le habrían puesto un bozal legal a Marcos Camino para que no pueda hablar más de él ni mencionarlo en entrevistas”, sostuvo la periodista Cora de Barbieri durante la emisión.

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cacho Deicas Marcos Caminos Los Palmeras 1.jpg

El fin de los Palmeras

El dato surgió luego de que Camino debiera regresar de urgencia a Santa Fe tras una serie de presentaciones promocionales junto al Puma Rodríguez en el Movistar Arena. “Tuvo que volver por una reunión vinculada con las marcas y la disolución de la sociedad que se viene próximamente”, añadió De Barbieri.

Según explicó la panelista, el objetivo del bozal legal sería evitar declaraciones cruzadas entre ambos artistas. “Si se revisan las últimas entrevistas, Camino habló lo justo y necesario. La familia de Deicas no quiere que se refiera más a él para evitar conflictos”, detalló.

El distanciamiento se profundizó tras el anuncio de Cacho Deicas y su carrera solista, mientras que Camino continuará al frente de Los Palmeras con una nueva formación.