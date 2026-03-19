¿Quién gana este jueves Masterchef Celebrity 2026?: todo sobre la definición

Ian Lucas y la Reini, finalistas de MasterChef Celebrity, recibieron palabras de orgullo antes de enfrentar la última prueba

Final de MasterChef Celebrity: cuándo es, quiénes son los finalistas y cómo será el formato

Tras una larga competencia, ayer miércoles 18 comenzó la gran final de Masterchef Celebrity, en la que Ian Lucas y la Reini se enfrentan para ganar el tan soñado premio. Antes de empezar a cocinar, las figuras vivieron un momento muy emotivos, cuando el jurado le expresó unas palabras.

Todo comenzó con Germán Martitegui, que comentó: “Hay muy pocas oportunidades en la que este jurado se puede permitir algunas licencias, antes de que empiece la final yo me voy a tomar algunas. Les quiero decir que ustedes no están acá por casualidad ni por suerte, están acá porque se lo merecen. Estamos muy orgullosos de lo que lograron, de su tenacidad, su esfuerzo, cómo estudiaron, cómo se comportaron. Masterchef representa muchas cosas, representa la posibilidad de que esforzándose y trabajando se puede llegar. Ustedes dos, hoy, son un ejemplo para todo un país, de que se puede llegar a dónde uno quiera llegar. Les deseo lo mejor”.

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Luego lo siguió Donato de Santis: “Son un ejemplo de lo que uno puede alcanzar y que no todo es reflectores y televisión, es la determinación de querer hacer, tener el objetivo y alcanzarlo, en cualquier ámbito. Les deseo lo mejor, que se diviertan, la cocina es amor pero también tiene un poquito de diversión, y es eso lo que quiero que hagan esta noche”. Por su parte, Damián Betular afirmó: “Es una competencia con uno mismo Masterchef”.

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“Creo que hay momentos que ustedes habrán dicho ‘hasta acá llego, no puedo más’, pero eso que dicen Germán y Donato de volver a estudiar, de cronometrarse para esta final, de hacerle honor con el estudio a esta profesión, este oficio que tanto amamos, para nosotros es un placer. Seguro la van a romper y nos van a hacer muy difícil el trabajo de saber quién es el ganador o la ganadora de esta edición que ha sido increíble. Así que disfrutenlo, queremos que compitan y que saquen lo mejor de ustedes. Buena suerte”, cerró el chef.

Antes de que empiecen a cocinar, Wanda Nara les pidió a los finalistas que se digan unas palabras mutuamente e Ian comenzó expresando: “Siento que cada uno dejó todo para estar acá, trabajamos mucho, practicamos un montón, pasamos todas las pruebas… Así que, ahora disfrutalo, tranquila, los platos que practicaste son los platos que sabes hacer. Divertirnos y pasarla bien, que este momento no te lo vas a olvidar nunca. Y estar orgullosa de vos misma porque te lo ganaste y por eso estás acá".

Rápidamente, la Reini bromeó: “A mí me decís esto y yo te pregunto ‘¿qué somos?’, ya me confundí”. Sin embargo, luego expresó: “Te admiro un montón, demostraste ser un gran competidor, pero por sobre todas las cosas una gran persona, un gran amigo. Se nos despertó esta pasión por la cocina, estudiamos un montón, yo sé que lo diste todo. Admiro todo lo que haces y me parecés un groso. Así que hoy es disfrutar y pasarla bien. Es increíble estar compartiendo esto juntos, te quiero mucho”.

La gran final de MasterChef Celebrity

Este jueves 19 se conocerá al ganador del certamen, que se llevará un premio de 50 millones de pesos.

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En la instancia decisiva, los finalistas deberán presentar un menú completo de tres pasos (entrada, plato principal y postre) con un hilo conductor. Contarán con 120 minutos y el jurado evaluará cada detalle, desde la creatividad hasta la ejecución técnica.

Como parte del cierre, los participantes dejarán sus delantales para vestir las chaquetas de chef, símbolo del máximo reconocimiento dentro de la competencia. La gala final también contará con la presencia de familiares, amigos y exparticipantes, que acompañarán a los finalistas en una noche que promete emoción y alto nivel gastronómico.

Todos los ganadores de Masterchef Celebrity

*1ª Edición: Claudia Villafañe se coronó campeona, con Analía Franchín como subcampeona.

*2ª Edición: Gastón Dalmau ganó el premio de $1.200.000 y una beca de cocina, superando a Georgina Barbarossa en la final.

*3ª Edición: Micaela Viciconte ganó la competencia, con Tomás Fonzi en segundo lugar.

*MasterChef Celebrity: La Revancha (2022): Sofía Pachano se llevó el trofeo final