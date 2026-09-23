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Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos, evoluciona bien de la “neumopatía”, pero continuará internada. El viernes se conocerá el nuevo parte médico.

23 de septiembre 2026 · 19:18hs
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

La conductora Mirtha Legrand continúa mejorando de la “neumopatía” que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei “con buena evolución”, según señaló el parte médico difundido este miércoles en el cual se detalló que “permanecerá internada”, expresa el parte médico.

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El parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.

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Asimismo, añadió: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

Y cierra: “Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresó el escrito, a la vez que culminó: “De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

Parte médico Salud Mirtha Legrand
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