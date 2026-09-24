Nicole Neumann explicó por qué ingresó al local de San Isidro y calificó de “desagradable” la actitud de quien difundió la imagen en redes sociales.

Nicole Neumann reaccionó a una foto viral en una panchería y cuestionó a quien la tomó sin permiso.

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales una fotografía de Nicole Neumann dentro de una panchería de San Isidro, una situación que generó comentarios vinculados con su alimentación y su postura en defensa de los derechos de los animales.

La imagen fue difundida por la influencer y panelista Pochi, de la cuenta Gossipeame , quien señaló que había recibido información según la cual la modelo habría estado comiendo “un panchito”. El posteo, sin embargo, dejaba abierta la posibilidad de que se tratara de una salchicha vegetariana o vegana.

La situación incomodó a Neumann, quien decidió responder a través de sus historias de Instagram y apuntó contra la persona que, según su versión, tomó la fotografía sin su consentimiento.

La explicación de la modelo

Nicole contó que había ingresado al establecimiento para acompañar a su hija y a una amiga. Según relató, accedió a ir al lugar para complacerlas y hasta hizo un comentario en tono de broma sobre la posibilidad de que alguien la fotografiara allí.

“Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de ‘lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”, explicó la modelo.

Los comentarios que acompañaron la difusión de la imagen estuvieron centrados especialmente en el tipo de alimento que se comercializa en el establecimiento, debido a que Neumann mantiene desde hace años una alimentación vegana y expresa públicamente su defensa de los derechos de los animales.

“Lo desagradable de las actitudes”

En su descargo, la modelo también cuestionó directamente a quien habría realizado la fotografía. “Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, expresó.

Neumann aseguró además que pudo identificar a la persona que habría tomado la imagen porque, según relató, le había hecho un comentario cuando ingresó al local. Sin embargo, sostuvo que posteriormente evitó continuar la conversación.

“No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo porque te miré”, señaló al finalizar su publicación.