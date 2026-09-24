Este jueves se estrena el primer capítulo de "Supervivencia al Desnudo: Náufragos", el reality de Discovery que cuenta con la participación de la uruguayense Ana Lis Pitter. La participante anunció el estreno en sus redes sociales y compartió su expectativa por la emisión del programa, donde afrontó un desafío extremo de supervivencia en la denominada Costa Perdida de Filipinas.
Una uruguayense llega a Discovery con "Supervivencia al Desnudo: Náufragos"
Ana Lis Pitter, oriunda de Concepción del Uruguay, enfrenta un desafío extremo en Filipinas en "Supervivencia al Desnudo: Náufragos", de Discovery.
La aventura fue grabada en la denominada Costa Perdida de Filipinas, un escenario en el que Pitter tuvo que poner a prueba sus capacidades de supervivencia en condiciones extremas, con recursos limitados y sin ropa.
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Ana Lis Pitter, la uruguayense que enfrenta un desafío extremo en Filipinas
A lo largo del desafío, la uruguayense debió enfrentarse a las dificultades propias del entorno y recurrir a su resistencia física y mental para intentar superar las distintas situaciones que plantea la experiencia.
El estreno permitirá conocer cómo fue la experiencia de Ana Lis Pitter en esta producción de Discovery y cuál fue su desempeño durante su paso por la Costa Perdida de Filipinas.