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Una uruguayense llega a Discovery con "Supervivencia al Desnudo: Náufragos"

Ana Lis Pitter, oriunda de Concepción del Uruguay, enfrenta un desafío extremo en Filipinas en "Supervivencia al Desnudo: Náufragos", de Discovery.

24 de septiembre 2026 · 14:24hs
Una uruguayense llega a Discovery con Supervivencia al Desnudo: Náufragos.

Una uruguayense llega a Discovery con "Supervivencia al Desnudo: Náufragos".

Este jueves se estrena el primer capítulo de "Supervivencia al Desnudo: Náufragos", el reality de Discovery que cuenta con la participación de la uruguayense Ana Lis Pitter. La participante anunció el estreno en sus redes sociales y compartió su expectativa por la emisión del programa, donde afrontó un desafío extremo de supervivencia en la denominada Costa Perdida de Filipinas.

La aventura fue grabada en la denominada Costa Perdida de Filipinas, un escenario en el que Pitter tuvo que poner a prueba sus capacidades de supervivencia en condiciones extremas, con recursos limitados y sin ropa.

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Ana Lis Pitter, la uruguayense que enfrenta un desafío extremo en Filipinas

A lo largo del desafío, la uruguayense debió enfrentarse a las dificultades propias del entorno y recurrir a su resistencia física y mental para intentar superar las distintas situaciones que plantea la experiencia.

El estreno permitirá conocer cómo fue la experiencia de Ana Lis Pitter en esta producción de Discovery y cuál fue su desempeño durante su paso por la Costa Perdida de Filipinas.

Supervivencia al desnudo Concepción del Uruguay Entre Ríos
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