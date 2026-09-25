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Este sábado, Lali llega a River: la guía completa para disfrutar del show

Lali se presentará este sábado 26 de septiembre en el Estadio River Plate, con entradas agotadas, para cerrar una etapa de su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama

25 de septiembre 2026 · 10:39hs
Este sábado, Lali llega a River: la guía completa para disfrutar del show

Lali se prepara para una noche especial este sábado 26 de septiembre en el Estadio River Plate, donde realizará el gran cierre de su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Las entradas para la presentación se encuentran agotadas y el encuentro promete convertirse en una de las grandes celebraciones de esta etapa de la carrera de la artista.

Lali prepara una noche histórica en River: todos los detalles del show

La cantante llega a esta fecha después de anunciar tres estadios River Plate en menos de seis meses y de recorrer distintas ciudades como parte de una gira que incluyó ocho estadios. A esto se suma el impacto de su último álbum, que superó las 200 millones de reproducciones y fue presentado como el disco argentino más vendido de 2025.

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Para quienes ya tienen su entrada, las puertas del estadio abrirán a las 17, mientras que el comienzo del show está previsto para las 21. El estadio está ubicado en avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, Ciudad de Buenos Aires, y contará con diferentes accesos de acuerdo con cada ubicación.

El Ingreso 1 será por el Parking Ex-Tiro Federal, en avenida Lugones y Campos Salles. El Ingreso 2 corresponderá al Campo Trasero, por avenida del Libertador y Campos Salles. Los accesos para las Plateas Belgrano inferior, baja y media y para el Campo Delantero estarán sobre avenida del Libertador y Udaondo.

También habrá accesos por avenida Alcorta y Monroe para el Campo Delantero, el Parking Interno de River, las Plateas San Martín alta, inferior, baja y media y las Plateas Sívori media y alta.

Para llegar en colectivo se podrán utilizar numerosas líneas, entre ellas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 41, 42, 44, 45, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 80, 107, 113, 114, 118, 130, 152, 160, 161, 168, 184 y 194.

En tren, una de las alternativas es el Belgrano Norte, con descenso en la estación Ciudad Universitaria. Según la información difundida para el evento, el último servicio del sábado en sentido a Villa Rosa será a las 00.07, mientras que hacia Retiro será a las 23.52. También se podrá utilizar la línea D de subte, con descenso en Congreso de Tucumán. Para la jornada se informó un horario extendido hasta la 1.30.

Quienes concurran en auto podrán utilizar el estacionamiento del Ex Tiro Federal, exclusivo para Plateas Belgrano, y el estacionamiento interno del Club Atlético River Plate. Ambos tienen un valor informado de $70.000 más servicio.

Desde la organización también difundieron una extensa lista de objetos que no estarán permitidos dentro del estadio. Entre ellos se encuentran mochilas grandes, sustancias ilegales, equipos de mate, banderas, pelotas, equipos profesionales de fotografía y video, tablets, iPads, handys, laptops y palos de banderas o selfie sticks. Tampoco se permitirá el ingreso con aerosoles, líquidos inflamables, animales, instrumentos musicales, alimentos, bebidas, paraguas, pirotecnia, cascos, armas u objetos punzocortantes.

La lista también contempla otros elementos como carpas, sillas, coolers, bocinas de aire y carteles políticos o religiosos. Además, no estará permitido ingresar con camisetas de fútbol o políticas.

En cuanto a la accesibilidad, las personas con movilidad reducida podrán acceder a la Platea Belgrano media o baja junto a un acompañante, siempre que ambos cuenten con entrada. El sector dispone de baños accesibles y espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida.

Para ingresar por este sector, deberán dirigirse al acceso de la Platea Belgrano, ubicado en avenida del Libertador y Udaondo, en la zona del Puente Labruna. Las ubicaciones serán asignadas por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. Además, se solicitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del ingreso.

Así, todo está preparado para que Lali cierre esta etapa de su gira junto a un River Plate colmado. Una noche en la que la música, el despliegue escénico y el encuentro con su público marcarán el cierre de un ciclo que la artista llevó por distintos escenarios.

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Lali River Show
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