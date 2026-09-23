De Miami a Buenos Aires: Gorillaz ya está en ruta

Las presentaciones de Gorillaz en Orlando y en Miami marcaron el inicio del nuevo tramo de The Mountain Tour 2026

Las presentaciones del 17 y 18 de septiembre en Orlando y Miami marcaron el comienzo de una nueva etapa de The Mountain Tour 2026, la gira con la que Gorillaz recorre Estados Unidos y Canadá antes de llegar a Buenos Aires. La banda británica se presentará el sábado 28 de noviembre en el Primavera Sound Buenos Aires, que se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad.

El show promete combinar las canciones de The Mountain, el último trabajo de Gorillaz, con algunos de los clásicos que forman parte de su historia, entre ellos “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “19-2000”, “On Melancholy Hill”, “Rhinestone Eyes”, “Stylo” y “Kids With Guns”. A ese repertorio se suma el particular universo visual creado por Jamie Hewlett, una de las marcas distintivas de la banda.

Como ocurre desde los primeros conciertos de esta gira, Gorillaz también mantiene su espíritu colaborativo e invita a distintos artistas vinculados con su nuevo álbum. Entre ellos aparece Asha Puthli, cantante y compositora india relacionada con el jazz, quien participó en algunas de las presentaciones recientes.

La visita a la Argentina también despierta expectativas por la posible aparición de Trueno. El rapero argentino participó en The Mountain en la canción “The Manifesto” y ya compartió escenario con Gorillaz durante su anterior presentación en el país. En una reciente entrevista con FM LUZU, Damon Albarn destacó al artista argentino y lo definió como “un rapero espontáneo y brillante”.

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Gorillaz compartirá la programación del Primavera Sound Buenos Aires con The Strokes y otros artistas. Además, durante septiembre está disponible el Pack Primavera Friends & Family, con una promoción de 4x3 en entradas y abonos. Los clientes BBVA pueden acceder a hasta seis cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.