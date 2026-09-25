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Luck Ra y Thalía cruzan generaciones con una nueva versión de "A Quién Le Importa"

Luck Ra y Thalía se unieron para presentar una nueva versión de “A Quién Le Importa”, el clásico que la artista mexicana convirtió en un himno

25 de septiembre 2026 · 10:46hs
Luck Ra y Thalía cruzan generaciones con una nueva versión de A Quién Le Importa

Luck Ra y Thalía se unieron para darle una nueva identidad sonora a “A Quién Le Importa”, el clásico que se convirtió en uno de los grandes himnos de la carrera de la artista mexicana. Esta vez, la canción abandona por un momento su tradicional universo pop para encontrarse con el ritmo festivo y bailable del cuarteto argentino.

Luck Ra y Thalía le ponen cuarteto a “A Quién Le Importa”

La colaboración reúne a dos generaciones de artistas latinoamericanos y propone un cruce entre la trayectoria de Thalía y la energía de Luck Ra, una de las figuras de la nueva generación del cuarteto argentino. El cantante ya llevó su estilo a canciones junto a artistas como Miranda!, Elvis Crespo y Chayanne, y ahora suma su voz a uno de los temas más reconocibles de la música latina.

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A Quién Le Importa” mantiene en esta nueva versión su mensaje de libertad, orgullo y autenticidad. Thalía explicó que la canción tuvo un significado personal en distintos momentos de su vida y que se convirtió en una expresión de fortaleza frente a las críticas y en un impulso para seguir adelante.

La artista había lanzado su versión del tema en 2002, acercándolo a nuevas audiencias y convirtiéndolo en una pieza emblemática de su repertorio. Más de dos décadas después, la canción encuentra una nueva forma de conectarse con el público a través del cuarteto y de la participación de Luck Ra.

La producción de esta adaptación estuvo a cargo de Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, quienes también trabajaron en los arreglos de interpretación. La grabación incorporó instrumentos característicos del género, como acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería, para construir una versión marcada por el pulso del cuarteto.

El resultado propone un encuentro entre la nostalgia de un clásico y la energía de uno de los géneros musicales más representativos de Argentina. La canción también refleja la manera en que los grandes éxitos pueden encontrar nuevos caminos a través de colaboraciones entre artistas de distintas generaciones y escenas.

Con “A Quién Le Importa (Versión Cuarteto)”, Thalía y Luck Ra cruzan pop y música tropical argentina en una colaboración que recupera un himno conocido por varias generaciones y lo lleva nuevamente a la pista de baile, con una identidad renovada y espíritu latinoamericano.

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Luck Ra Thalía cuarteto
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