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Enersa instalará baterías en Federación para reforzar el servicio eléctrico durante los picos de consumo

Enersa instalará el sistema BESS tendrá cuatro horas de autonomía y permitirá reducir el uso de generación diésel, además de mejorar la estabilidad de la red.

24 de septiembre 2026 · 21:17hs
Enersa instalará baterías en Federación para reforzar el servicio eléctrico durante los picos de consumo.

Enersa instalará baterías en Federación para reforzar el servicio eléctrico durante los picos de consumo.

Enersa publicó la licitación para incorporar un sistema de almacenamiento de energía en el Parque Industrial de Federación, con el objetivo de reforzar el abastecimiento eléctrico de la ciudad y mejorar la respuesta de la red ante los períodos de mayor demanda.

El equipamiento será instalado en el sector donde actualmente funcionan los motogeneradores que se utilizan como respaldo durante situaciones de alta demanda. La incorporación de baterías permitirá almacenar electricidad y disponer de ella cuando el sistema lo requiera.

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La iniciativa tendrá especial importancia durante el verano, cuando aumenta el consumo y se requiere mayor capacidad de respuesta de la infraestructura eléctrica.

Un sistema BESS con cuatro horas de autonomía

La solución corresponde a un sistema BESS (Battery Energy Storage System), compuesto por baterías que almacenan electricidad para entregarla posteriormente a la red. El equipamiento se conectará a 13,2 kV y tendrá una autonomía mínima de cuatro horas a potencia nominal. Además, podrá colaborar en la regulación de la tensión y la frecuencia y responder rápidamente ante perturbaciones en el sistema.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó que se trata de la primera licitación de la empresa para incorporar esta tecnología de almacenamiento.

“Es una herramienta, una tecnología nueva que viene a darnos calidad de servicio y manejo eficiente de la red”, señaló, y sostuvo que la iniciativa se vincula con el objetivo provincial de contar con una energía competitiva y mantener la calidad del servicio.

Tecnología para responder ante contingencias

El sistema contará con tecnología grid-forming, que le permitirá contribuir activamente a la estabilidad de la red eléctrica.

También incorporará funciones de operación en isla y de arranque en negro (black start), destinadas a facilitar la recuperación del suministro ante determinadas contingencias.

El gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, explicó que el almacenamiento constituye un complemento para las fuentes renovables porque permite guardar energía y utilizarla cuando la demanda lo requiere.

Según señaló, esta tecnología aporta flexibilidad, permite aprovechar mejor la infraestructura disponible y acompaña la incorporación progresiva de nuevas fuentes renovables en la provincia.

La contratación incluye instalación y monitoreo

La licitación contempla el suministro, la instalación y la puesta en servicio del sistema de almacenamiento.

El contrato también incluye la capacitación del personal de Enersa y 12 meses de monitoreo remoto del equipamiento.

Con la incorporación de este sistema, la empresa sumará por primera vez baterías de almacenamiento a su red de distribución. La herramienta permitirá contar con una fuente adicional de respaldo para Federación y reducir la necesidad de recurrir a los motogeneradores alimentados con combustibles fósiles durante los períodos de mayor consumo.

Enersa Federación consumo
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