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Zonas Frías: regiones, provincias y ciudades que perderán el subsidio al gas

La reforma sancionada por el Senado elimina el beneficio automático para 94 municipios bonaerenses y alcanza también a localidades de otras provincias.

25 de septiembre 2026 · 11:00hs
La reforma sancionada por el Senado elimina el beneficio automático para 94 municipios bonaerenses y alcanza también a localidades de otras provincias.

La reforma sancionada por el Senado elimina el beneficio automático para 94 municipios bonaerenses y alcanza también a localidades de otras provincias.

La reforma del régimen de Zonas Frías aprobada por el Senado modificará el esquema de subsidios al gas y dejará sin el beneficio automático a millones de usuarios que estaban adheridos al sistema mediante la ampliación de 2021.

La nueva ley establece que el subsidio general quedará limitado a los usuarios de la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.

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De esta manera, las localidades que habían ingresado al régimen hace cinco años dejarán de contar con la bonificación automática en sus facturas. En 2021 los beneficiarios pasaron de ser 950.000 a 4 millones de hogares con la incorporación de zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis.

El cambio alcanzará a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país, entre ellos 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

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Los municipios bonaerenses afectados

En territorio bonaerense, Patagones será el único municipio que conservará el beneficio por pertenecer formalmente a la Patagonia.

Los 94 distritos que quedarán excluidos son:

  • 25 de Mayo
  • 9 de Julio
  • Adolfo Alsina
  • Adolfo Gonzales Chaves
  • Alberti
  • Arrecifes
  • Ayacucho
  • Azul
  • Bahía Blanca
  • Balcarce
  • Baradero
  • Benito Juárez
  • Bolívar
  • Bragado
  • Cañuelas
  • Capitán Sarmiento
  • Carlos Casares
  • Carlos Tejedor
  • Carmen de Areco
  • Castelli
  • Chacabuco
  • Chivilcoy
  • Colón
  • Coronel Pringles
  • Coronel Rosales
  • Coronel Suárez
  • Daireaux
  • Dolores
  • Florentino Ameghino
  • General Alvarado
  • General Alvear
  • General Arenales
  • General Belgrano
  • General Guido
  • General La Madrid
  • General Las Heras
  • General Lavalle
  • General Madariaga
  • General Paz
  • General Pinto
  • General Pueyrredón (Mar del Plata)
  • General Rodríguez
  • General Viamonte
  • General Villegas
  • Guaminí
  • Hipólito Yrigoyen
  • Junín
  • La Costa
  • Laprida
  • Las Flores
  • Leandro N. Alem
  • Lincoln
  • Lobería
  • Lobos
  • Maipú
  • Mar Chiquita
  • Marcos Paz
  • Mercedes
  • Monte
  • Monte Hermoso
  • Navarro
  • Necochea
  • Olavarría
  • Pehuajó
  • Pellegrini
  • Pergamino
  • Pilar
  • Pinamar
  • Puán
  • Ramallo
  • Rauch
  • Rivadavia
  • Rojas
  • Roque Pérez
  • Saavedra
  • Saladillo
  • Salliqueló
  • Salto
  • San Andrés de Giles
  • San Antonio de Areco
  • San Cayetano
  • San Nicolás
  • San Pedro
  • Suipacha
  • Tandil
  • Tapalqué
  • Tordillo
  • Tornquist
  • Trenque Lauquen
  • Tres Arroyos
  • Tres Lomas
  • Villa Gesell
  • Villarino

Zonas del resto del país que pierden el beneficio

En Córdoba perderán el subsidio departamentos como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe dejarán de percibir el beneficio ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda tampoco entrarán en la reforma de la ley.

Por su parte, San Luis se quedará completamente sin área de zona fría, lo pierden Villa Mercedes y Merlo.

En el caso de Mendoza, donde el subsidio era para toda la provincia, quedarán excluidas las ciudades de Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En San Juan, La Rioja y Catamarca se perderá el beneficio por completo, y solo quedará en el norte la oeste de Jujuy y Salta. Ciudades como Cafayate, San Carlos y Salta Capital dejarán de percibir el subsidio, igual que Tilcara, San Salvador y Perico.

En Catamarca pierden el beneficio localidades como Andalgalá, Belén y Tinogasta. En La Rioja ocurrirá lo mismo en Chilecito y Famatina. Por último, en Tucumán ya no contará con el subsidio la ciudad de Tafí del Valle.

Cómo conservar el beneficio

La nueva normativa contempla un subsidio focalizado para quienes acrediten vulnerabilidad socioeconómica.

Para acceder al mismo deberán demostrar ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales (la canasta basica actual es de $1.605.497), mientras que algunos hogares podrán incorporarse de manera directa por determinadas condiciones, como contar con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares o tener un veterano de Malvinas entre sus integrantes.

Asimismo, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad podrán ser evaluados para acceder al beneficio.

Cambios en el cálculo de la factura

Hasta ahora, el descuento de entre 30% y 50%, según la región, se aplicaba sobre el total de la factura. Con el nuevo esquema, la bonificación se calculará únicamente sobre el ítem correspondiente al precio del gas.

Por ese motivo, incluso los usuarios que mantengan el subsidio, como los hogares de la Patagonia, podrían afrontar aumentos en sus facturas.

En ese sentido, el Gobierno estima que la reforma permitirá un ahorro de $272.099 millones y sostiene que el régimen anterior generaba un déficit que no alcanzaba a cubrir el recargo aplicado al gas para financiarlo.

zonas frias provincias subsidios Gas
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