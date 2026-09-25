Olimpia derrotó con lo justo a San Martín 60 a 57 en un encuentro disputado en el complejo Quico Basquet, escenario donde el elenco de barrio Gazzano oficia de anfitrión, en la continuidad de la séptima semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).
APB: Olimpia sufrió, pero derrotó a San Martín
En la continuidad de la séptima jornada de competencia del Torneo Clausura de la APB el CAO venció 60 a 57 al conjunto de barrio Gazzano.
Si bien comandó el trámite y el resultado a lo largo del partido, el Azulgrana debió exigirse para vencer a un rival que con sacrificio estuvo cerca de dar vuelta el partido en el tramo final.
El CAO se vio apretado por el oponente cuan do San Martín quedó a un punto en el tablero (54 a 53) cuando faltaban algo más de 2.30 para el sonido de la chicharra. A pesar de ello, la visita se apoyó en sus jugadores de más experiencia para conseguir alejarse y terminar con el tanteador a su favor, consigna Paraná Deportes.
Programa de la séptima fecha del Torneo Clausura
Miércoles
Recreativo 91 – Patronato 35
Rowing 75 – Talleres 68
Jueves
San Martín 57 – Olimpia 60
Sábado
21: Talleres -Estudiantes
21: Quique – Olimpia
Posiciones en la APB
Sionista 12 (6-0)
Recreativo 12 (6-0)
Quique 9 (3-3)
Rowing 9 (3-3)
Ciclista 8 (3-2)
Olimpia 8 (3-2)
Paracao 8 (2-4)
Talleres 8 (2-4)
Estudiantes 7 (2-3)
Patronato 7 (1-5)
Unión 6 (1-4)
San Martín 5 (1-3)