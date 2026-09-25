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APB: Olimpia sufrió, pero derrotó a San Martín

En la continuidad de la séptima jornada de competencia del Torneo Clausura de la APB el CAO venció 60 a 57 al conjunto de barrio Gazzano.

25 de septiembre 2026 · 11:04hs
APB: Olimpia sufrió, pero derrotó a San Martín

Olimpia derrotó con lo justo a San Martín 60 a 57 en un encuentro disputado en el complejo Quico Basquet, escenario donde el elenco de barrio Gazzano oficia de anfitrión, en la continuidad de la séptima semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Si bien comandó el trámite y el resultado a lo largo del partido, el Azulgrana debió exigirse para vencer a un rival que con sacrificio estuvo cerca de dar vuelta el partido en el tramo final.

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El CAO se vio apretado por el oponente cuan do San Martín quedó a un punto en el tablero (54 a 53) cuando faltaban algo más de 2.30 para el sonido de la chicharra. A pesar de ello, la visita se apoyó en sus jugadores de más experiencia para conseguir alejarse y terminar con el tanteador a su favor, consigna Paraná Deportes.

Programa de la séptima fecha del Torneo Clausura

Miércoles

Recreativo 91 – Patronato 35

Rowing 75 – Talleres 68

Jueves

San Martín 57 – Olimpia 60

Sábado

21: Talleres -Estudiantes

21: Quique – Olimpia

Posiciones en la APB

Sionista 12 (6-0)

Recreativo 12 (6-0)

Quique 9 (3-3)

Rowing 9 (3-3)

Ciclista 8 (3-2)

Olimpia 8 (3-2)

Paracao 8 (2-4)

Talleres 8 (2-4)

Estudiantes 7 (2-3)

Patronato 7 (1-5)

Unión 6 (1-4)

San Martín 5 (1-3)

APB Olimpia Torneo Clausura
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