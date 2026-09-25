APB: Olimpia sufrió, pero derrotó a San Martín En la continuidad de la séptima jornada de competencia del Torneo Clausura de la APB el CAO venció 60 a 57 al conjunto de barrio Gazzano. 25 de septiembre 2026 · 11:04hs

Olimpia derrotó con lo justo a San Martín 60 a 57 en un encuentro disputado en el complejo Quico Basquet, escenario donde el elenco de barrio Gazzano oficia de anfitrión, en la continuidad de la séptima semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Si bien comandó el trámite y el resultado a lo largo del partido, el Azulgrana debió exigirse para vencer a un rival que con sacrificio estuvo cerca de dar vuelta el partido en el tramo final.

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El CAO se vio apretado por el oponente cuan do San Martín quedó a un punto en el tablero (54 a 53) cuando faltaban algo más de 2.30 para el sonido de la chicharra. A pesar de ello, la visita se apoyó en sus jugadores de más experiencia para conseguir alejarse y terminar con el tanteador a su favor, consigna Paraná Deportes. Programa de la séptima fecha del Torneo Clausura Miércoles Recreativo 91 – Patronato 35 Rowing 75 – Talleres 68 Jueves San Martín 57 – Olimpia 60 Sábado 21: Talleres -Estudiantes 21: Quique – Olimpia Posiciones en la APB Sionista 12 (6-0) Recreativo 12 (6-0) Quique 9 (3-3) Rowing 9 (3-3) Ciclista 8 (3-2) Olimpia 8 (3-2) Paracao 8 (2-4) Talleres 8 (2-4) Estudiantes 7 (2-3) Patronato 7 (1-5) Unión 6 (1-4) San Martín 5 (1-3)