Hilary Duff se presentará en Argentina

Hilary Duff se presentará por primera vez en Argentina el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena. Será parte de The Lucky Me Tour

Hilary Duff llegará por primera vez a la Argentina el 17 de agosto de 2027 para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires con The Lucky Me Tour. La cantante y actriz, reconocida mundialmente por protagonizar Lizzie McGuire, traerá al país sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente etapa musical.

El regreso a los escenarios llega después de varios años y de una extensa pausa de las grandes giras. El tour ya pasó por Reino Unido y Europa, con dos presentaciones en The O2 de Londres, y continuará por Australia, Nueva Zelanda, Canadá y México.

En febrero de 2026, Duff lanzó luck… or something, su primer álbum de estudio desde Breathe In. Breathe Out. (2015). El disco incluye canciones como “Mature”, “Roommates” y “Weather for Tennis”, y debutó en el puesto número 3 del Billboard 200.

La artista construyó su carrera con discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, además de éxitos como “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love”. En 2006 había anunciado presentaciones en Córdoba y Buenos Aires que finalmente fueron canceladas por motivos de salud, por lo que esta será su primera visita artística al país.

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