El dólar mayorista también marcó un máximo de 1.518 pesos, mientras las compras oficiales de divisas pierden ritmo y generan atención en el mercado.

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas.

El dólar blue alcanzó este miércoles los $1.560 y marcó un nuevo récord, en una jornada en la que el mercado siguió con atención la evolución de las reservas y la capacidad del Banco Central (BCRA) para incorporar divisas.

En el segmento mayorista, la cotización operó en $1.516 y llegó a un máximo de $1.518 sobre el cierre de la rueda. La evolución del tipo de cambio se dio en un contexto de seguimiento sobre el nivel de compras que puede realizar la autoridad monetaria.

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

En el mercado minorista, el dólar se negoció a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio elaborado por el BCRA se ubicó en $1.536,17.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta $1.540,19 y el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.607,40. En tanto, los contratos de dólar futuro mostraron un comportamiento mixto.

El futuro del tipo de cambio

Entre los contratos negociados, la posición correspondiente a diciembre se ubicó en $1.602. Las operaciones reflejaron así las expectativas del mercado respecto de la evolución del tipo de cambio hacia el cierre del año.

Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en la capacidad del Banco Central para transformar la oferta de divisas existente en una mayor acumulación de reservas internacionales.

La elevada disponibilidad de dólares provenientes del sector agropecuario no se traduce íntegramente en compras oficiales. Una parte de esos recursos es absorbida por importaciones, pagos externos y otras necesidades del sector privado, lo que reduce el excedente disponible para la intervención del organismo monetario.

Menor ritmo de compras oficiales

El ritmo de acumulación de divisas del Banco Central mostró una desaceleración durante los últimos meses. Los datos reflejan una disminución progresiva del promedio diario de adquisiciones.

En septiembre, las compras promediaron US$14 millones diarios, frente a los US$38 millones registrados en agosto. La diferencia es todavía mayor respecto de julio, cuando el promedio alcanzó los US$103 millones.

En junio, las adquisiciones habían promediado US$68 millones por día, mientras que en mayo habían llegado a US$137 millones.

La evolución de estas compras se convirtió así en uno de los indicadores observados por los operadores, junto con las distintas cotizaciones del dólar y el comportamiento de los contratos futuros. El desafío para la autoridad monetaria pasa por incrementar sus tenencias internacionales en un escenario de fuerte demanda de divisas y de elevada participación de los dólares generados por las exportaciones agropecuarias.