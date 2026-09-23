Verónica Edith González juró este miércoles como diputada provincial. La dirigente social llega a la Legislatura tras el fallecimiento de Julia Calleros.

Verónica Edith González juró y se incorpora a la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Verónica Edith González, de 56 años, juró este miércoles como diputada provincial de Entre Ríos y se incorporó formalmente a la Cámara de Diputados en reemplazo de Julia Calleros, fallecida recientemente.

La nueva legisladora es vecina de San Agustín, Paraná, y tiene una extensa trayectoria como militante social. Es una de las fundadoras de la agrupación "Justo José de Urquiza" , espacio que comparte con su esposo, Oscar Báez, y que también tuvo entre sus referentes a Darío Báez, su cuñado y concejal de Paraná, quien falleció el pasado martes 28 de julio.

Verónica Edith González asumió como diputada y definirá su propio espacio político

González llegó a la Legislatura luego de haber ocupado el séptimo lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales. Su incorporación se produjo a partir de la vacante generada por el fallecimiento de Calleros, integrante del Partido Fe.

Su llegada a la Cámara había generado expectativas respecto de cuál sería su posicionamiento político. De acuerdo con los antecedentes de la agrupación que integra, González no se incorporaría al bloque de La Libertad Avanza, pese a que el espacio político al que pertenece participó oportunamente del armado electoral que acompañó a Javier Milei y la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere en Entre Ríos.

En los últimos meses, el espacio de los Báez también había mantenido vínculos políticos con el diputado Carlos Damasco, electo por La Libertad Avanza y actualmente integrante de un bloque unipersonal denominado La Libertad Entre Ríos. Junto a Damasco, habían participado de conversaciones y actividades vinculadas al armado provincial en torno al animador y dirigente Dante Gebel.

Tras su jura, González podría conformar un bloque unipersonal, de acuerdo con el posicionamiento que había trascendido antes de su incorporación formal al cuerpo legislativo.

La nueva diputada tiene experiencia en el ámbito social y comunitario. Durante parte de su trayectoria laboral se desempeñó en un instituto de formación en computación. Actualmente es ama de casa y tiene dos hijos varones, de 30 y 38 años. Además, junto a su esposo, crió a dos hijas de una hermana fallecida, una de las cuales, de 24 años, vive actualmente con ellos.

Con su juramento, Verónica Edith González inicia ahora una nueva etapa de su trayectoria política y pasa a ocupar una banca en la Legislatura entrerriana, en un escenario provincial atravesado por reacomodamientos y nuevas definiciones dentro del espacio libertario.