Foo Fighters llega a Argentina con su "Take Cover Tour"

Foo Fighters llegará al Estadio River Plate el 25 de febrero de 2027 con el Take Cover Tour, un recorrido de casi tres horas por más de tres décadas de canciones

Foo Fighters prepara su regreso a la Argentina. La banda estadounidense llegará el 25 de febrero de 2027 al Estadio River Plate con el Take Cover Tour, una gira que recorre más de tres décadas de canciones a través de shows de alrededor de tres horas.

El repertorio atraviesa buena parte de la historia del grupo, desde “All My Life” hasta “Best of You” y “Everlong”. La propuesta también incluye un segundo escenario para un segmento acústico con canciones como “Wheels”, “Marigold” y “Big Me”, en un cambio de clima que permite mostrar otra faceta de la banda.

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Uno de los momentos particulares del espectáculo recupera las historias musicales de sus integrantes. Chris Shiflett, Rami Jaffee, Nate Mendel y Pat Smear recuerdan sus anteriores proyectos con imágenes de archivo, mientras que Ilan Rubin y Dave Grohl protagonizan un cambio de roles para interpretar “Tap Dancing in a Minefield”, de The New Regime.

La emoción también tiene su espacio con “Aurora”, incluida como homenaje a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters fallecido en 2022.

La gira viene recorriendo estadios de Europa y Norteamérica con localidades agotadas. En Washington, ciudad especialmente significativa para Dave Grohl, más de 40.000 personas acompañaron el show, con “My Hero” como uno de los momentos más destacados de la noche.

Después de continuar su recorrido por Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, Foo Fighters llegará a Buenos Aires. Será su quinta visita al país, después de los shows de 2012, 2015, 2018 y 2022.

El encuentro será el 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate. Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través de All Access.