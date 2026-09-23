Un día para celebrar a las bibliotecas populares

Cada 23 de septiembre se celebra en Argentina el Día de las Bibliotecas Populares, una fecha que reconoce el trabajo de estos espacios comunitarios

Cada 23 de septiembre, Argentina celebra el Día de las Bibliotecas Populares, una fecha que reconoce el valor de estos espacios comunitarios dedicados a acercar la lectura y la cultura a sus barrios y localidades.

Las bibliotecas populares tienen una historia profundamente ligada a la participación ciudadana. Son asociaciones civiles creadas y sostenidas por comunidades que encontraron en los libros una herramienta para aprender, compartir conocimientos y construir espacios de encuentro.

Con el paso del tiempo, muchas bibliotecas ampliaron su tarea y se convirtieron también en lugares para talleres, presentaciones de libros, muestras, encuentros, charlas y distintas propuestas culturales. Allí, el acceso a la lectura convive con la posibilidad de encontrarse con otros y participar de la vida cultural de una comunidad.

La fecha invita a reconocer el trabajo cotidiano de bibliotecarios, colaboradores, socios y vecinos que mantienen abiertas estas puertas. En cada biblioteca popular hay mucho más que estantes llenos de libros: hay historias compartidas, lectores que se encuentran y una comunidad que sostiene la cultura entre todos.