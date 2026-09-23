Guillermo Moreno visitará Paraná este viernes, mantendrá encuentros con sectores políticos, gremiales y empresarios y encabezará un acto.

Guillermo Moreno llega a Paraná para presentar Principios y Valores y reunir a dirigentes peronistas.

Guillermo Moreno llegará a Paraná este viernes 25 de septiembre para avanzar con el armado de Principios y Valores en Entre Ríos. Durante la jornada mantendrá reuniones con referentes políticos, sindicales y empresariales y, desde las 18, encabezará una actividad abierta en la sede de ATE, ubicada en Colón 59.

La agenda fue anticipada por Iván Acevedo, referente provincial del espacio, durante una entrevista con Plaza Mansilla, que se emite por Elonce Radio & Streaming. Según explicó, el objetivo de la visita es presentar formalmente la fuerza y avanzar en su organización provincial.

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El armado de Principios y Valores

“El motivo de que venga Guille es presentar Principios y Valores, darle forma y terminar de armar el partido”, explicó Acevedo en Página Política. Según señaló, el espacio viene trabajando desde hace varios años, aunque todavía no había logrado completar el proceso de organización y unificación de ideas.

En ese sentido, sostuvo que la presencia de Moreno apunta a respaldar el desarrollo de la estructura partidaria en Entre Ríos.

El dirigente planteó además que contar con un partido constituido les permitiría participar de manera formal en las distintas instancias electorales. “Lo que te da tener un partido político armado es justamente una herramienta política para poder competir y estar en la discusión política provincial, nacional o local”, afirmó.

Reuniones con dirigentes y empresarios

De acuerdo con lo anticipado por Acevedo, la agenda de Moreno incluirá encuentros con representantes de distintos sectores políticos, gremiales y empresariales.

El referente entrerriano afirmó que realizaron invitaciones a dirigentes provinciales y que varios manifestaron su intención de participar del acto central. Entre los nombres mencionados se encuentran el exdiputado nacional Tomás Ledesma, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, el exdiputado nacional Marcelo Casaretto y Hugo Salazar, de la UOCRA.

La actividad principal se desarrollará desde las 18 en la sede de ATE de calle Colón 59 y será presentada como una charla abierta.

La estrategia política hacia 2027

Durante la entrevista, Acevedo también fue consultado por los posibles acuerdos y conversaciones del espacio de cara al próximo proceso electoral.

Según manifestó, actualmente existen diferencias con algunos sectores y diálogo con otros. En particular, señaló que no mantienen conversaciones con Axel Kicillof, mientras que mencionó contactos con Sergio Massa y Sergio Uñac. Sobre el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo que no podía confirmar un acercamiento.

Acevedo vinculó la estrategia de Moreno con la búsqueda de una construcción política amplia. “Guillermo es un convencido de que hay que tener un gobierno de unidad nacional”, sostuvo.

En ese marco, señaló que el dirigente mantiene conversaciones con distintos referentes y que la construcción se realiza, según su interpretación, mediante el diálogo.

La posibilidad de una candidatura

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Moreno sea candidato en 2027, Acevedo no descartó esa alternativa, aunque aclaró que dependerá de la estrategia que defina el espacio.

“Lo que está claro es que Guillermo está para construir. Si tiene que ser candidato, lo va a hacer, y si tiene que no serlo, también va a dejar de serlo”, expresó.

A continuación, remarcó que, según su visión, la candidatura no constituye actualmente la prioridad de Moreno. “No es su prioridad ser candidato, su prioridad es que haya un gobierno de unidad nacional”, afirmó.

Acevedo también se refirió a la posibilidad de internas dentro del peronismo y consideró que la competencia interna puede ser una herramienta para definir candidaturas. En ese sentido, citó la consigna partidaria: “El que gana conduce y el que pierde acompaña”.

La posición del espacio en Entre Ríos

Respecto del escenario provincial, Acevedo aseguró que Principios y Valores todavía no definió el respaldo a un dirigente en particular.

Según explicó, el espacio pretende acompañar a quien consiga reunir el consenso mayoritario dentro del peronismo entrerriano, independientemente de que se trate del dirigente preferido por su sector.

“Vamos a acompañar al candidato que sea del consenso de todos. Eso está claro, lo tenemos claro desde el primer momento. No tenemos ningún favoritismo”, afirmó.

La visita de Moreno será, de este modo, una nueva instancia dentro del proceso de organización provincial de Principios y Valores, con reuniones durante la jornada y un encuentro abierto previsto para las 18 en la sede de ATE.