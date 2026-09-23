Juan Ruiz Orrico: el STJ confirmó la sentencia de Casación

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Juan Ruiz Orrico y confirmó la sentencia de Casación de 5 años y 8 meses de cárcel

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

La Sala lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los vocales, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak rechazó la impugnación extraordinaria presentada por los defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico contra la sentencia Nº 146 de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, dictada el 3 de julio de 2026.

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Luego de realizada la audiencia que se desarrolló hoy en Paraná, y que contó con la participación de los integrantes de la Sala los representantes de la defensa, los querellantes particulares y el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal pasó a deliberar y posteriormente comunicó a las partes la decisión adoptada.

En ese marco, resolvió rechazar la impugnación extraordinaria presentada por los defensores de Ruiz Orrico contra la sentencia N.º 146 de la Sala II de la Cámara de Casación Penal y, en consecuencia, confirmar dicho pronunciamiento.

También dispuso imponer las costas de la impugnación extraordinaria a la parte recurrente vencida y regular los honorarios profesionales de los representantes de la querella particular en 50 juristas, equivalentes a $4.736.624 según el valor de la unidad arancelaria vigente.

Finalmente, el Tribunal tuvo presente la reserva del caso federal formulada. La lectura íntegra de la sentencia y sus fundamentos se realizará dentro del término de ley.

Antecedente

Finalizado el juicio oral y público realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, aplicó a Juan Ruiz Orrico la pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.

El 27 de julio de este año la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ .