Uno Entre Rios | Policiales | Juan Ruiz Orrico

Juan Ruiz Orrico: el STJ confirmó la sentencia de Casación

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Juan Ruiz Orrico y confirmó la sentencia de Casación de 5 años y 8 meses de cárcel

23 de septiembre 2026 · 15:10hs
El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico
El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico
El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico
El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

El STJ rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia de Casación en la causa Juan Ruiz Orrico

La Sala lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los vocales, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak rechazó la impugnación extraordinaria presentada por los defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico contra la sentencia Nº 146 de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, dictada el 3 de julio de 2026.

La resolución fue adoptada, en el marco del expediente “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/ Homicidio culposo agravado s/ Impugnación extraordinaria”, Expte. Nº 5.912.

Ante el STJ, la defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena de 5 años y 8 meses. Para justificarlo, comparó su caso con los abreviados de la causa Coimas.Foto de archivo.

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La audiencia en Paraná definirá si la sentencia a Juan Ruiz Orrico, por la tragedia de la Ruta 39 queda firme en la instancia provincial.

La Sala Penal del STJ fijó audiencia para evaluar la impugnación extraordinaria de Juan Ruíz Orrico

Luego de realizada la audiencia que se desarrolló hoy en Paraná, y que contó con la participación de los integrantes de la Sala los representantes de la defensa, los querellantes particulares y el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal pasó a deliberar y posteriormente comunicó a las partes la decisión adoptada.

En ese marco, resolvió rechazar la impugnación extraordinaria presentada por los defensores de Ruiz Orrico contra la sentencia N.º 146 de la Sala II de la Cámara de Casación Penal y, en consecuencia, confirmar dicho pronunciamiento.

También dispuso imponer las costas de la impugnación extraordinaria a la parte recurrente vencida y regular los honorarios profesionales de los representantes de la querella particular en 50 juristas, equivalentes a $4.736.624 según el valor de la unidad arancelaria vigente.

Finalmente, el Tribunal tuvo presente la reserva del caso federal formulada. La lectura íntegra de la sentencia y sus fundamentos se realizará dentro del término de ley.

Antecedente

Finalizado el juicio oral y público realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, aplicó a Juan Ruiz Orrico la pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.

El 27 de julio de este año la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ .

Juan Ruiz Orrico STJ casación
Noticias relacionadas
Sergio Urribarri cumple su condena en la cárcel de Guelguaychú.

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La droga incautada en la Autovía Artigas tiene un valor aproximado de 2 millones de dólares.

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

En Paraná, un choque dejó un auto con daños severos. 

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Un hombre fue detenido. Pesaba sobre él un pedido de captura por abuso sexual con acceso carnal agravado, en la ciudad de Gualeguaychú

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Ver comentarios

Lo último

GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Ultimo Momento
GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Dejanos tu comentario