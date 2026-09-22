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Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

En la intersección de Almafuerte y Circunvalación de Paraná, un camión y un auto protagonizaron un accidente. Se estudian las circunstancias del choque.

22 de septiembre 2026 · 19:38hs
En Paraná

En Paraná, un choque dejó un auto con daños severos. 

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de avenida Almafuerte y Circunvalación, en Paraná.

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Datos del accidente en Paraná

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y su personal adoptó las medidas de seguridad correspondientes. El automóvil sufrió importantes daños en la parte delantera como consecuencia del choque.

Un policía de Paraná descansaba junto a su familia cuando advirtió al sospechoso en el garage. Al ser abordado con un arma blanca, el dueño de casa le disparó. 

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Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos en Paraná. Uno llevaba un revólver calibre .22 cargado y el otro transportaba $490.000 en efectivo.

Paraná: detuvieron a dos adolescentes: uno de 14 años llevaba un revólver

Tras la intervención, los bomberos informaron que el sector quedó en condiciones seguras. No se precisaron las circunstancias del choque ni se informó si hubo personas lesionadas.

Paraná Choque Auto daños
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