Paraná: un choque dejó un auto con daños severos En la intersección de Almafuerte y Circunvalación de Paraná, un camión y un auto protagonizaron un accidente. Se estudian las circunstancias del choque. 22 de septiembre 2026 · 19:38hs

En Paraná, un choque dejó un auto con daños severos.

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de avenida Almafuerte y Circunvalación, en Paraná.

LEER MÁS: Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia Datos del accidente en Paraná Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y su personal adoptó las medidas de seguridad correspondientes. El automóvil sufrió importantes daños en la parte delantera como consecuencia del choque.

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Tras la intervención, los bomberos informaron que el sector quedó en condiciones seguras. No se precisaron las circunstancias del choque ni se informó si hubo personas lesionadas.