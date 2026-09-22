Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de avenida Almafuerte y Circunvalación, en Paraná.
Paraná: un choque dejó un auto con daños severos
En la intersección de Almafuerte y Circunvalación de Paraná, un camión y un auto protagonizaron un accidente. Se estudian las circunstancias del choque.
22 de septiembre 2026 · 19:38hs
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Datos del accidente en Paraná
Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y su personal adoptó las medidas de seguridad correspondientes. El automóvil sufrió importantes daños en la parte delantera como consecuencia del choque.
Tras la intervención, los bomberos informaron que el sector quedó en condiciones seguras. No se precisaron las circunstancias del choque ni se informó si hubo personas lesionadas.