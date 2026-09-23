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Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

El Plan Calle a Calle ejecutado por la comuna de Paraná combina intervenciones en avenidas estratégicas, el área central y también en distintas vecinales.

23 de septiembre 2026 · 18:34hs
La comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná con el Plan Calle a Calle. 

La comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná con el Plan Calle a Calle. 

La Municipalidad de Paraná continúa con el Plan Calle a Calle, programa que permite mejorar la trama vial en distintos puntos de la capital entrerriana. El despliegue operativo permitió aplicar 135 toneladas de mezcla asfáltica.

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Los trabajos de la comuna en Paraná

Dentro de la planificación semanal, se volcaron 80 toneladas de asfalto caliente destinadas a la recuperación y reacondicionamiento estructural de calle Bernardo O’Higgins y su intersección con calle Juan Garrigó. Previamente, se realizaron trabajos de fresado, limpieza y nivelación del terreno.

La protesta de los jubilados se lleva a cabo todos los miércoles en plaza 25 de Mayo.

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Las tareas sobre O’Higgins abarcaron el tramo comprendido entre Leónidas Echagüe y Brasesco, mientras que en Garrigó se intervinieron puntos críticos desde Bartolomé Zapata hasta Provincias Unidas, incluyendo dársenas de paradas de colectivos y zonas de badenes.

En simultáneo, se mantuvieron frentes de bacheo ambulante en el área central de Paraná para dar respuesta rápida a sectores previamente preparados. En ese marco, se repararon tramos en arterias de intenso tránsito: las avenidas Francisco Ramírez y Laurencena, además de calles Italia, España, Uruguay, Leandro Alem, Juan Ambrosetti, Echagüe y Presidente Perón, entre otras.

Tareas en los barrios

En tanto que los operativos de bacheo barrial sumaron 55 toneladas de asfalto frío destinadas a atender demandas puntuales. Los frentes de trabajo estuvieron concentrados en las vecinales Universitario y Pancho Ramírez, además de tareas específicas sobre calle 3 de Febrero.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos destacaron que este esquema combinado permite sostener intervenciones continuas de distinta escala: agilizar la transitabilidad en los corredores neurálgicos y el microcentro, garantizando al mismo tiempo la presencia de cuadrillas municipales en los barrios de la ciudad.

Plan Calle a Calle Comuna Vial Paraná
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