Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

El Plan Calle a Calle ejecutado por la comuna de Paraná combina intervenciones en avenidas estratégicas, el área central y también en distintas vecinales.

La comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná con el Plan Calle a Calle.

La Municipalidad de Paraná continúa con el Plan Calle a Calle, programa que permite mejorar la trama vial en distintos puntos de la capital entrerriana. El despliegue operativo permitió aplicar 135 toneladas de mezcla asfáltica.

Dentro de la planificación semanal, se volcaron 80 toneladas de asfalto caliente destinadas a la recuperación y reacondicionamiento estructural de calle Bernardo O’Higgins y su intersección con calle Juan Garrigó. Previamente, se realizaron trabajos de fresado, limpieza y nivelación del terreno.

Las tareas sobre O’Higgins abarcaron el tramo comprendido entre Leónidas Echagüe y Brasesco, mientras que en Garrigó se intervinieron puntos críticos desde Bartolomé Zapata hasta Provincias Unidas, incluyendo dársenas de paradas de colectivos y zonas de badenes.

En simultáneo, se mantuvieron frentes de bacheo ambulante en el área central de Paraná para dar respuesta rápida a sectores previamente preparados. En ese marco, se repararon tramos en arterias de intenso tránsito: las avenidas Francisco Ramírez y Laurencena, además de calles Italia, España, Uruguay, Leandro Alem, Juan Ambrosetti, Echagüe y Presidente Perón, entre otras.

Tareas en los barrios

En tanto que los operativos de bacheo barrial sumaron 55 toneladas de asfalto frío destinadas a atender demandas puntuales. Los frentes de trabajo estuvieron concentrados en las vecinales Universitario y Pancho Ramírez, además de tareas específicas sobre calle 3 de Febrero.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos destacaron que este esquema combinado permite sostener intervenciones continuas de distinta escala: agilizar la transitabilidad en los corredores neurálgicos y el microcentro, garantizando al mismo tiempo la presencia de cuadrillas municipales en los barrios de la ciudad.