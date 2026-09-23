Indec: supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer en julio

Según el Indec, las ventas en supermercados y mayoristas volvieron a caer en julio, mientras centros de compras crecieron 1,9%.

Según el Indec, supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer durante julio 1,9%.

Las ventas de los supermercados y los autoservicios mayoristas volvieron a mostrar resultados negativos durante julio, mientras que los centros de compras lograron crecer en la comparación interanual. Los datos surgen de los informes difundidos por el Indec , que reflejaron un comportamiento dispar entre los distintos canales comerciales.

En los supermercados, las ventas descendieron 2,1% respecto de julio del año pasado y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año. De esta manera, el sector encadenó su séptimo mes consecutivo con resultados negativos.

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La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre, cuando las ventas habían crecido 0,5%. En la comparación mensual, julio mostró una baja de 0,7% frente a junio, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,2%.

Los datos del Indec

Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $2.591 millones, con un incremento interanual de 25,8%. La venta promedio por metro cuadrado fue de $777.602.

Entre los distintos grupos de artículos, Carnes registró el mayor aumento interanual, con 39,5%. Le siguieron Verdulería y frutería, con 30,6%; Bebidas, con 27,7%; y Lácteos, con 25,6%.

Las tarjetas de crédito concentraron la mayor proporción de las operaciones y representaron el 41,9% de las ventas, con una recaudación de $1.086 millones. Las tarjetas de débito aportaron $672 millones (25,9%), el efectivo $429 millones (16,6%) y otros medios de pago $403 millones (15,6%).

El ticket promedio alcanzó los $34.981, lo que significó un incremento de 16,5% interanual.

Mayoristas: sexto mes consecutivo de retroceso

En los autoservicios mayoristas, las ventas disminuyeron 1,1% en la comparación interanual y acumularon seis meses consecutivos de bajas. En el acumulado del año, la caída llegó al 2,7%.

A diferencia de la medición interanual, frente a junio las ventas mayoristas aumentaron 1,2%. Sin embargo, el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,3%.

Las ventas totales sumaron $401 millones, un 26,3% más que en julio del año anterior. La venta promedio por metro cuadrado fue de $411.614.

Los mayores incrementos correspondieron a Lácteos, con 35,9%; Almacén, con 29,6%; Verdulería y frutería, con 28,1%; y Carnes, con 27,7%.

En cuanto a los medios de pago, otros mecanismos distintos de los tradicionales, como las transferencias y los cobros mediante QR, concentraron $134 millones, equivalentes al 33,6% del total. Las tarjetas de crédito representaron el 26,2%, el efectivo el 23,9% y las tarjetas de débito el 16,3%.

El ticket promedio fue de $47.535, con una suba interanual de 31,8%.

Los centros de compras marcaron la diferencia

Los centros de compras fueron la excepción dentro del relevamiento. En julio, sus ventas crecieron 1,9% interanual, luego del fuerte incremento registrado en mayo, cuando habían avanzado 11,9%. De todos modos, el acumulado del año todavía mostró una variación negativa de 2%.

En la comparación con junio, las ventas de los shoppings aumentaron 0,5%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,7%.

Las ventas totales alcanzaron los $707 millones, con un incremento interanual de 23%. La venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $681.682.

Por regiones, la Patagonia registró ventas por $37,7 millones, con una suba interanual de 30,8%. En la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron $208,8 millones (+26%), mientras que en el Gran Buenos Aires llegaron a $229,2 millones (+23,9%).

En la Región Norte las ventas sumaron $36,3 millones (+22,9%); en la Región Pampeana, $145,7 millones (+17,6%); y en Cuyo, $50 millones, con una mejora interanual del 17%.

El comportamiento de julio dejó así un escenario dispar: mientras supermercados y mayoristas continuaron con caídas en sus niveles de ventas, los centros de compras consiguieron sostener una variación positiva en la comparación interanual, aunque todavía mantienen un resultado acumulado negativo.