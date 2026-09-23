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Indec: supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer en julio

Según el Indec, las ventas en supermercados y mayoristas volvieron a caer en julio, mientras centros de compras crecieron 1,9%.

23 de septiembre 2026 · 18:42hs
Según el Indec

Según el Indec, supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer durante julio 1,9%.

Las ventas de los supermercados y los autoservicios mayoristas volvieron a mostrar resultados negativos durante julio, mientras que los centros de compras lograron crecer en la comparación interanual. Los datos surgen de los informes difundidos por el Indec, que reflejaron un comportamiento dispar entre los distintos canales comerciales.

En los supermercados, las ventas descendieron 2,1% respecto de julio del año pasado y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año. De esta manera, el sector encadenó su séptimo mes consecutivo con resultados negativos.

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La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre, cuando las ventas habían crecido 0,5%. En la comparación mensual, julio mostró una baja de 0,7% frente a junio, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,2%.

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Los datos del Indec

Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $2.591 millones, con un incremento interanual de 25,8%. La venta promedio por metro cuadrado fue de $777.602.

Entre los distintos grupos de artículos, Carnes registró el mayor aumento interanual, con 39,5%. Le siguieron Verdulería y frutería, con 30,6%; Bebidas, con 27,7%; y Lácteos, con 25,6%.

Las tarjetas de crédito concentraron la mayor proporción de las operaciones y representaron el 41,9% de las ventas, con una recaudación de $1.086 millones. Las tarjetas de débito aportaron $672 millones (25,9%), el efectivo $429 millones (16,6%) y otros medios de pago $403 millones (15,6%).

El ticket promedio alcanzó los $34.981, lo que significó un incremento de 16,5% interanual.

Mayoristas: sexto mes consecutivo de retroceso

En los autoservicios mayoristas, las ventas disminuyeron 1,1% en la comparación interanual y acumularon seis meses consecutivos de bajas. En el acumulado del año, la caída llegó al 2,7%.

A diferencia de la medición interanual, frente a junio las ventas mayoristas aumentaron 1,2%. Sin embargo, el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,3%.

Las ventas totales sumaron $401 millones, un 26,3% más que en julio del año anterior. La venta promedio por metro cuadrado fue de $411.614.

Los mayores incrementos correspondieron a Lácteos, con 35,9%; Almacén, con 29,6%; Verdulería y frutería, con 28,1%; y Carnes, con 27,7%.

En cuanto a los medios de pago, otros mecanismos distintos de los tradicionales, como las transferencias y los cobros mediante QR, concentraron $134 millones, equivalentes al 33,6% del total. Las tarjetas de crédito representaron el 26,2%, el efectivo el 23,9% y las tarjetas de débito el 16,3%.

El ticket promedio fue de $47.535, con una suba interanual de 31,8%.

Los centros de compras marcaron la diferencia

Los centros de compras fueron la excepción dentro del relevamiento. En julio, sus ventas crecieron 1,9% interanual, luego del fuerte incremento registrado en mayo, cuando habían avanzado 11,9%. De todos modos, el acumulado del año todavía mostró una variación negativa de 2%.

En la comparación con junio, las ventas de los shoppings aumentaron 0,5%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,7%.

Las ventas totales alcanzaron los $707 millones, con un incremento interanual de 23%. La venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $681.682.

Por regiones, la Patagonia registró ventas por $37,7 millones, con una suba interanual de 30,8%. En la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron $208,8 millones (+26%), mientras que en el Gran Buenos Aires llegaron a $229,2 millones (+23,9%).

En la Región Norte las ventas sumaron $36,3 millones (+22,9%); en la Región Pampeana, $145,7 millones (+17,6%); y en Cuyo, $50 millones, con una mejora interanual del 17%.

El comportamiento de julio dejó así un escenario dispar: mientras supermercados y mayoristas continuaron con caídas en sus niveles de ventas, los centros de compras consiguieron sostener una variación positiva en la comparación interanual, aunque todavía mantienen un resultado acumulado negativo.

Indec Supermercados mayoristas
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