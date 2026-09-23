Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

El padre Rubén Melchiori visitó al exgobernador en la UP 9 y dijo que lo encontró muy atemorizado y que "es espantoso el sufrimiento que tiene".

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, atraviesa sus primeros días de detención en la Unidad Penal N.º 9 “El Potrero” de Gualeguaychú. En ese contexto, recibió la visita del padre Rubén Melchiori, quien desarrolla tareas pastorales dentro del establecimiento penitenciario.

El sacerdote contó que pudo mantener un encuentro con el ex gobernador Urribarri y describió su estado de ánimo actual: “Yo lo encontré con mucho miedo”, afirmó Melchiori en diálogo con el programa Parte Diario de Radio 2820.

Melchiori señaló que el contexto carcelario representa una experiencia particularmente difícil para una persona que hasta hace pocos días se encontraba en libertad y explicó que su función dentro del penal es acompañar a los internos, sin intervenir en las cuestiones judiciales que determinaron su detención.

“Uno mira a la persona, mira a su familia. Yo no tengo nada para juzgar, no soy quién para juzgar y además no estoy capacitado para eso”, sostuvo. En ese sentido, diferenció entre las discusiones políticas y judiciales que rodearon la causa y la realidad que encuentra dentro del establecimiento penitenciario. “Una cosa son las cosas que se escuchan en la radio o en los programas, el partidismo y no sé cuánto, y otra es la realidad”, expresó.

Sergio Urribarri deberá cumplir la pena de 8 años de prisión en principio en la Unidad Penal 1 de Paraná.

“Es espantoso el sufrimiento que tiene”

Melchiori relató que inicialmente Urribarri se encontraba alojado en un pabellón junto con otros internos. “Estaba en un pabellón todos comunes, de los abuelos, de los mayores, pero claro, ahí hay de todo”, explicó.

Posteriormente, según indicó, el exgobernador habría sido ubicado en un espacio donde permanece con mayor aislamiento. “Ahora me parece que lo han puesto en un lugar donde están más solos”, señaló el sacerdote, quien volvió a remarcar la situación emocional que atraviesa el exmandatario: “Es espantoso el sufrimiento que tiene”.

Durante el encuentro, según relató Melchiori, Urribarri le pidió fundamentalmente acompañamiento espiritual. “Que rece”, respondió el sacerdote cuando fue consultado sobre qué le había solicitado el exgobernador. Además, contó que Urribarri le manifestó que su presencia le hacía bien y que quería poder mantener conversaciones tranquilas.

“Me dijo que le hace mucho bien que yo lo visitara, que pudiéramos charlar tranquilos”, relató. Por ese motivo, el sacerdote adelantó que tiene previsto regresar a la cárcel este viernes. “Yo le prometí que ahora este viernes voy a ir, si Dios quiere, a charlar y rezar un rato con ellos ahí”, contó.

Junto a Báez y Aguilera

Melchiori también confirmó que durante aquel primer encuentro Urribarri estaba junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, los otros dos condenados que fueron trasladados con él desde la Unidad Penal N.º 1 de Paraná.

“Los tres”, respondió el sacerdote ante la consulta sobre quiénes se encontraban en el lugar. Según explicó, Urribarri compartía inicialmente un espacio con su cuñado Aguilera, mientras que Báez permanecía en otra habitación.

El sacerdote también describió las condiciones de alojamiento dentro del penal y explicó que las habitaciones pueden permanecer abiertas durante determinados momentos, una situación que, según señaló, genera preocupación por la seguridad.

Una visita pastoral

Melchiori explicó que, como capellán, puede ingresar directamente a los espacios donde se encuentran alojados los internos. “Yo voy a la pieza porque soy capellán”, explicó.

Su tarea, remarcó, consiste en brindar acompañamiento espiritual a las personas privadas de la libertad, independientemente de las causas por las que se encuentran detenidas.

El encuentro con Urribarri se produjo pocos días después de su ingreso a El Potrero, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos de su defensa y dejara firme la condena a ocho años de prisión impuesta en 2022 en el Megajuicio por corrupción.