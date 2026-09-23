"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

El Grupo Eclíptica Teatral presenta La Audición. Habitando la sombra, una obra de suspenso psicológico que indaga en el abuso de poder, la manipulación y la vulnerabilidad dentro del ámbito artístico. La función será el domingo 27 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural La Hendija de Paraná.

El deseo de alcanzar un papel puede abrir la puerta a un mundo inesperado. Sobre esa premisa se construye La Audición. Habitando la sombra, la nueva propuesta del Grupo Eclíptica Teatral, un thriller de suspenso psicológico que aborda los mecanismos del abuso de poder, la manipulación y la vulnerabilidad en el ámbito artístico.

La función será el domingo 27 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural La Hendija de Paraná. Las entradas se encuentran disponibles en boletería.

La historia sigue a Sofía, una joven actriz dispuesta a todo por conseguir el papel protagónico en la nueva película de la prestigiosa y enigmática Señora M. Lo que comienza como una audición convencional a puertas cerradas pronto adquiere otra dimensión y se transforma en un proceso cada vez más inquietante.

Con el paso de los días, las pruebas dejan de responder al objetivo original y se convierten en un juego de violencia psicológica y encierro. En ese recorrido, la obra pone en tensión los límites entre la entrega artística, el deseo de pertenecer y la posibilidad de perderse a una misma en la búsqueda de una oportunidad.

La puesta en escena combina el lenguaje audiovisual con el trabajo corporal para construir una atmósfera intensa y perturbadora. De esta manera, el público no solamente observa lo que atraviesa la protagonista, sino que es invitado a experimentar parte de esa presión y ese clima de incertidumbre.

La Audición. Habitando la sombra propone así una mirada sobre las relaciones de poder que pueden establecerse dentro del mundo artístico y sobre las fronteras que aparecen cuando la necesidad de alcanzar un sueño comienza a poner en juego la propia integridad. Una invitación a preguntarse hasta dónde se está dispuesto a llegar por una oportunidad y en qué momento perseguir un deseo puede convertirse en una forma de perderse a uno mismo.