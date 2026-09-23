Uno Entre Rios | Escenario | audición

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

El Grupo Eclíptica Teatral presenta La Audición. Habitando la sombra, una obra de suspenso psicológico que indaga en el abuso de poder, la manipulación y la vulnerabilidad dentro del ámbito artístico. La función será el domingo 27 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural La Hendija de Paraná.

23 de septiembre 2026 · 16:05hs
La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

El deseo de alcanzar un papel puede abrir la puerta a un mundo inesperado. Sobre esa premisa se construye La Audición. Habitando la sombra, la nueva propuesta del Grupo Eclíptica Teatral, un thriller de suspenso psicológico que aborda los mecanismos del abuso de poder, la manipulación y la vulnerabilidad en el ámbito artístico.

Eclíptica Teatral presenta “La Audición”

La función será el domingo 27 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural La Hendija de Paraná. Las entradas se encuentran disponibles en boletería.

Una mirada al universo artístico de Carlos Alfredo Ara Monti

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

chefpeare fue seleccionado para el kenya international theatre festival

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

La historia sigue a Sofía, una joven actriz dispuesta a todo por conseguir el papel protagónico en la nueva película de la prestigiosa y enigmática Señora M. Lo que comienza como una audición convencional a puertas cerradas pronto adquiere otra dimensión y se transforma en un proceso cada vez más inquietante.

Con el paso de los días, las pruebas dejan de responder al objetivo original y se convierten en un juego de violencia psicológica y encierro. En ese recorrido, la obra pone en tensión los límites entre la entrega artística, el deseo de pertenecer y la posibilidad de perderse a una misma en la búsqueda de una oportunidad.

La puesta en escena combina el lenguaje audiovisual con el trabajo corporal para construir una atmósfera intensa y perturbadora. De esta manera, el público no solamente observa lo que atraviesa la protagonista, sino que es invitado a experimentar parte de esa presión y ese clima de incertidumbre.

La Audición. Habitando la sombra propone así una mirada sobre las relaciones de poder que pueden establecerse dentro del mundo artístico y sobre las fronteras que aparecen cuando la necesidad de alcanzar un sueño comienza a poner en juego la propia integridad. Una invitación a preguntarse hasta dónde se está dispuesto a llegar por una oportunidad y en qué momento perseguir un deseo puede convertirse en una forma de perderse a uno mismo.

LEER MÁS: Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

audición sueño Centro Cultural La Hendija Teatro
Noticias relacionadas
presentan en parana un libro sobre el legado de las hermanas franciscanas de gante

Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

En diálogo con UNO contaron cómo nació el proyecto que pasó de ser una idea para redes a generar millones de reproducciones.

Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

se viene el primer congreso de la chamarrita en santa elena

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

el empresario teatral tendra una segunda edicion en parana

"El Empresario Teatral" tendrá una segunda edición en Paraná

Ver comentarios

Lo último

GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Ultimo Momento
GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Dejanos tu comentario