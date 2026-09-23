Uno Entre Rios | Show | Viviana Canosa

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Viviana Canosa reveló que se encontrará la próxima semana con un exfutbolista que vive en el exterior y con quien mantiene contacto desde hace siete años.

23 de septiembre 2026 · 16:03hs
Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes.

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes.

Viviana Canosa reveló que la próxima semana tendrá una cita con un exjugador de la Selección argentina, con quien mantiene un vínculo a distancia desde hace siete años. La conductora contó detalles del intercambio de mensajes que finalmente derivó en el encuentro.

Canosa: siete años de mensajes y un encuentro pendiente

“Me escribió el jugador de fútbol”, contó Canosa ante sus compañeros de programa. Según explicó, se trata de un exdeportista que vistió la camiseta de la Selección argentina y que actualmente no reside de manera permanente en el país.

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“No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene”, explicó la periodista al referirse a la particular dinámica de contacto que mantuvieron durante este tiempo.

Canosa contó que la comunicación entre ambos se extendió durante años, con períodos de mayor y menor contacto. Mientras relataba la historia, buscó en su teléfono la conversación que terminó de definir el encuentro.

El mensaje que definió la cita

“Hace siete años que me está…”, comenzó a decir la conductora, antes de leer parte del reciente intercambio que mantuvo con el exfutbolista.

“De la nada me dice ‘pasaron 17 días’”, relató. Luego contó cuál fue su respuesta: “Le dije ‘ay, qué lindo que sos, la semana que viene’”.

A partir de ese diálogo, Canosa decidió concretar finalmente el encuentro. “Le dije que la semana que viene lo veo, ya está”, afirmó durante el programa.

La conductora explicó que tomó la decisión porque sintió que era el momento de dejar atrás las idas y vueltas. “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”, sostuvo.

Una cena y pocas expectativas

Consultada sobre qué espera de la cita, Canosa intentó restarle trascendencia al encuentro y planteó la posibilidad de que simplemente se trate de una comida.

“Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más”, señaló, entre risas.

Sin embargo, también se permitió bromear sobre la posibilidad de que el vínculo avance más allá de esa primera cita. “Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”, dijo, en alusión a la vida del exjugador en el exterior y a los posibles invitados que llegarían desde otros países.

Viviana Canosa Selección mensajes
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