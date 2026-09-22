Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos.

Un importante cargamento de estupefacientes fue incautado en un mega operativo realizado en el puesto caminero Paso Cerrito sobre la Autovía Artigas.

La droga incautada en la Autovía Artigas tiene un valor aproximado de 2 millones de dólares.

Un importante cargamento de estupefacientes fue incautado este martes en un mega operativo realizado en el puesto caminero Paso Cerrito sobre la Autovía Artigas , donde hubo tres vehículos involucrados procedentes de Brasil. El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Rocanglia confirmó que hay seis detenidos.

El operativo estuvo a cargo del Personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, secuestrando 40 kilos de cristal, materia prima para fabricar éxtasis, y 10.000 dosis de esta droga. En total, la carga tendría un valor aproximado de 2 millones de dólares.

La jueza federal de Concordia, Analia Ramponi tomo intervención en el hecho, disponiendo distintas medidas. También llegó al lugar el ministro Néstor Roncaglia, quien destacó el trabajo que realizaron las fuerzas policiales afectadas en el operativo.

El importante secuestro de drogas se dio en diferentes procedimientos como en Chajarí, la YPF de Federación y Concepción del Uruguay, estando a cargo de el Juzgado Federal, la Policía Caminera Paso Cerrito, Policía Suburbio, Policía seccional Chajarí.

La maniobra, que comenzó con una riesgosa fuga, movilizó a distintas dependencias policiales y fuerzas federales a lo largo de la Autovía Nacional 14. El procedimiento se desencadenó tras el alerta emitido en el puesto de control de la Policía Caminera Paso Cerrito ubicado en la ruta 14. Allí, tres vehículos sospechosos intentaron evadir el control preventivo, iniciando una persecución a alta velocidad.

La rápida coordinación policial desplegó un operativo cerrojo que se extendió de manera simultánea hacia Chajarí, la zona de la estación YPF en Federación y la ciudad de Concepción del Uruguay.

Aseguran que se trata de un hecho sin precedentes por lo impactante del operativo y sus resultados, según lo confirmó el propio Roncaglia. Se presume que la droga tenía como destino Buenos Aires.