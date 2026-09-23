La exposición retrospectiva del artista paranaense reúne pinturas acrílicas de las series CEMA ÍCARO y MERCURY, realizadas durante la década de 1980 y comienzos de los años 90. La inauguración será este viernes 25 de septiembre, a las 20, en la galería ubicada en Alameda de la Federación 355.

La obra de Carlos Alfredo Ara Monti vuelve a encontrarse con el público de Paraná a través de una exposición que recupera distintas etapas de su trayectoria. Este viernes 25 de septiembre, a las 20, GAP Galería de Arte inaugura “Silencio y distancia”, una muestra retrospectiva del artista paranaense que reúne trabajos realizados hace más de tres décadas.

La inauguración será en el espacio de GAP, ubicado en Alameda de la Federación 355, Paraná. La exposición reúne obras pertenecientes a las series CEMA ÍCARO y MERCURY, dos momentos diferentes de la producción de Ara Monti que ahora vuelven a ponerse en diálogo desde una mirada contemporánea.

El conjunto está integrado por pinturas acrílicas y recupera búsquedas desarrolladas por el artista durante la década de 1980 y comienzos de los años 90. La propuesta permite volver sobre aquellas investigaciones visuales y observar cómo determinadas preguntas, formas y lenguajes adquieren nuevas lecturas con el paso del tiempo.

Ara Monti es artista visual, docente e investigador. Se formó en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón y fue Profesor Titular de la Universidad Nacional del Arte (UNA), en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas exposiciones y salones tanto en Argentina como en el exterior.

También fue creador del Grupo TES XX, con el que llegó a exponer en el Museum of Modern Art of Latin America de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C. Su recorrido incluye además proyectos artísticos, escenográficos y de investigación.

“Silencio y distancia” propone así un reencuentro con una parte significativa de la producción de Ara Monti y con obras que forman parte de la historia del arte contemporáneo producido desde Paraná. La retrospectiva invita a volver a mirar aquellos trabajos desde el presente y a descubrir qué nuevas preguntas pueden despertar imágenes creadas hace más de treinta años.