La obra de Carlos Alfredo Ara Monti vuelve a encontrarse con el público de Paraná a través de una exposición que recupera distintas etapas de su trayectoria. Este viernes 25 de septiembre, a las 20, GAP Galería de Arte inaugura “Silencio y distancia”, una muestra retrospectiva del artista paranaense que reúne trabajos realizados hace más de tres décadas.
GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"
La exposición retrospectiva del artista paranaense reúne pinturas acrílicas de las series CEMA ÍCARO y MERCURY, realizadas durante la década de 1980 y comienzos de los años 90. La inauguración será este viernes 25 de septiembre, a las 20, en la galería ubicada en Alameda de la Federación 355.
“Silencio y distancia”, un reencuentro con la obra de Carlos Alfredo Ara Monti
La inauguración será en el espacio de GAP, ubicado en Alameda de la Federación 355, Paraná. La exposición reúne obras pertenecientes a las series CEMA ÍCARO y MERCURY, dos momentos diferentes de la producción de Ara Monti que ahora vuelven a ponerse en diálogo desde una mirada contemporánea.
El conjunto está integrado por pinturas acrílicas y recupera búsquedas desarrolladas por el artista durante la década de 1980 y comienzos de los años 90. La propuesta permite volver sobre aquellas investigaciones visuales y observar cómo determinadas preguntas, formas y lenguajes adquieren nuevas lecturas con el paso del tiempo.
Ara Monti es artista visual, docente e investigador. Se formó en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón y fue Profesor Titular de la Universidad Nacional del Arte (UNA), en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas exposiciones y salones tanto en Argentina como en el exterior.
También fue creador del Grupo TES XX, con el que llegó a exponer en el Museum of Modern Art of Latin America de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C. Su recorrido incluye además proyectos artísticos, escenográficos y de investigación.
“Silencio y distancia” propone así un reencuentro con una parte significativa de la producción de Ara Monti y con obras que forman parte de la historia del arte contemporáneo producido desde Paraná. La retrospectiva invita a volver a mirar aquellos trabajos desde el presente y a descubrir qué nuevas preguntas pueden despertar imágenes creadas hace más de treinta años.