Nicole Neumann y Manu Urcera hicieron un anuncio en su boda

En el momento de la unión religiosa, la modelo anunció a sus invitados lo que venía circulando hace algunas semanas: la pareja espera a su primer hijo. Se trata el cuarto embarazo de Nicole, quien ya tiene tres hijas producto de su relación con Fabián Cubero: Indiana, Sienna y Allegra. La noticia cobró fuerza en la última semana cuando el periodista Gustavo Méndez adelantó la primicia y lo ratificó Ángel de Brito, lo que habría causado la furia de la presentadora.

Los inicios del romance

Nicole y el piloto comenzaron su romance en 2021. De acuerdo a trascendidos, Urcera habría querido conocer a la modelo hace tiempo, hasta que una amiga logró ponerlos en contacto. "Alguien en común se acercó para hablarme de él. Al principio estuve reticente a la diferencia de edad, le llevo 11 años. Siempre había buscado parejas que pudieran darme vuelta, porque si no me aburro", había comentado la jurado de Los 8 Escalones en una entrevista poco después de confirmar el noviazgo.

"Uno atrae lo que vibra y yo lo había visualizado. Estaba frente a alguien más hombre que cualquier otro que pasara los 40", comentó la modelo y agregó: "Me llevó la vida puesta, tan acostumbrada a resolver, que hay que saber estar al lado mío sin que te pase por encima. El tipo que duda o me lleva a una zona de confort, me desmotiva. La admiración, para mí, corre a la par de la líbido. Manu no sólo hace que todo eso suceda, sino que además sabe proteger, amarme y amar a los míos. Me acompaña, motiva y apoya".

La pareja se comprometió en Año Nuevo y lo anunciaron en redes sociales con una foto que se publicó en el perfil de la modelo: "Me explota el corazón de felicidad, ¡qué mágico empezar el año así!", había expresado ella.