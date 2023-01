Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera

La madre de Indiana, Sienna y Allegra -fruto de su relación con Fabián Cubero- afirmó que no se imaginaba la sorpresa que el piloto planeó para ella. "Venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros, ¡ni enterada de lo que me esperaba!", relató en la conmovedora filmación que pudieron ver los seguidores de la pareja.

Para el anuncio, el piloto eligió el fragmento de una carta de Frida Kahlo, la artista favorita de Nicole, a Carlos Pellicer para la ceremonia de propuesta. “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida”, leyeron.

Además, la pareja realizó una sesión de fotos especial para celebrar el compromiso y Nicole no tardó en compartir las imágenes en sus redes sociales con un tierno mensaje: "Todavía no puedo creerlo. Una noche de ensueño, una vez más que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mi, también a mis hijas, que son parte de mí".

Hace algunas semanas, en diálogo con programas de espectáculos que siguen la agenda de Neumann por la costa uruguaya, indicó que, junto a Manuel, "Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta".