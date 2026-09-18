Uno Entre Rios | Policiales | Estado

Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Guillermo Smaldone, Miguel Ulrich y Humberto Flores presentaron sus propuestas para reparar el perjuicio económico al Estado por corrupción. Las cifras.

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

18 de septiembre 2026 · 12:43hs
De izquierda a derecha: Miguel Ulrich

De izquierda a derecha: Miguel Ulrich, Guillermo Smaldone y José Flores.

Tres exfuncionarios ofrecieron una irrisoria suma de dinero en concepto de reparación del perjuicio económico causado al Estado entrerriano por haber favorecido al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, de la firma Relevamientos Catastrales SA, para la implementación de software en la Administración Pública durante la gestión del exgobernador Sergio Urribarri. Se trata de Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas; Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia. Los tres fueron condenados a prisión condicional en la causa Coimas.

Fuentes de la Casa Gris consultadas por UNO confirmaron que la propuesta de reparación de Smaldone fue por $11 millones y correría la misma suerte que la presentada por Luis Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos. Es decir, sería rechazada por la Secretaría Legal y Técnica ya que el monto se encuentra muy lejos de lo que le correspondería recuperar a las arcas provinciales. Erbes había ofrecido $7.036.181,61, pero el órgano asesor del Poder Ejecutivo recomendó rechazar la oferta y calculó que la cifra a depositar en las cuentas del Estado asciende a $229.645.074,66.

Daniel Neira se fue del Enacom con una indemnización millonaria. A las 24 horas, asumió una gerencia en el INTA. Sospechan un fraude coordinado 

El Estado indemnizó a un funcionario por $110 millones y lo volvió a contratar

Mauricio Benintende: Estamos transitando por el filo de una navaja.

Mauricio Benintende: "Estamos transitando por el filo de una navaja"

En tanto, se supo que Ulrich propuso devolver $1.005.000; y Flores presentó un cifra mucho más baja: $959.080. Si bien las propuestas aún están bajo análisis, UNO supo que también serían rechazadas. La suma de las tres propuestas de reparación económica alcanza la cifra de $12.964.080.

Muchos de los argumentos se encuentran en el decreto N° 2450, del 7 de agosto, que desestimó lo ofrecido por Erbes. Allí, la Secretaría Legal y Técnica consignó que el exfuncionario pretendía depositar una cifra actualizada pero sólo por el dinero cobrado indebidamente. "De modo alguno recompone en forma plena el daño ocasionado al Estado en sus finanzas y en su imagen institucional, erigiéndose como un pago meramente 'simbólico' e insignificante, que no debe ser aceptado", expresó el organismo.

Entre otros argumentos, también expuso que "el círculo de corrupción e impunidad produce en la ciudadanía la creencia del 'todo vale' con el consiguiente descreimiento del sistema judicial, generando una 'cultura de la corrupción' donde la mayoría pretende alcanzar sus metas a través de métodos ilegítimos y donde el que cumple con las leyes, pierde".

LEER MÁS: Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Las condenas a Smaldone, Ulrich y Flores

Los tres exfuncionarios reconocieron los delitos en la causa Coimas en juicios abreviados. Smaldone fue el primero en admitir los hechos y aceptar una pena. El 11 de agosto del año pasado, el juez Juan Malvasio lo condenó por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). Y homologó que cumpla la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó un multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.

En su resolución, el juez Malvasio destacó el fluido contacto que tenían Smaldone y Cardona Herreros. Los correos electrónicos entre ambos fueron clave para establecer un vínculo atravesado por las coimas y encuentros para compartir "asaditos". "Estoy en condiciones de afirmar que, el imputado Guillermo Smaldone, en su rol de Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos en el lapso temporal que surge del hecho intimado -desde mayo 2012 y hasta al menos 36 meses posteriores a la adjudicación del pliego bajo examen- se interesó en favorecer económicamente a la Empresa "Relevamientos Catastrales" y de esa forma obtener un lucro indebido para sí y otros funcionarios públicos, como también -claro está- para la firma mencionada", dijo.

LEER MÁS: Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Y agregó: "Lo manifestado precedentemente se desprende sin lugar a hesitación de los numerosos correos electrónicos reseñados donde se aprecia que previo al llamado de licitación pública N°84/13 el encausado y Diego Armando Cardona Herreros, intercambiaron mensajes con la finalidad de realizar un pliego a medidas, así se refleja del correo electrónico enviado en fecha 20/05/2012 desde el mail [email protected] al correo [email protected] que textualmente dice: "Guille querido este es el borrador del laburo que planteamos, fíjate si tu equipo quiere agregar algo de acuerdo a las necesidades que tengan, te mando un fuerte abrazo y los espero cuando quieran con otro asadito".

Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros serán llevados a juicio en la causa Coimas.

Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros serán llevados a juicio en la causa Coimas.

El 20 de enero de 2014 fue adjudicada la licitación mediante Decreto N°32/2014 firmado por el entonces Ministro de Trabajo y el entonces gobernador Sergio Uribarri. "Lo narrado precedentemente demuestra de manera clara y contundente que el imputado Guillermo Smaldone recibió -al menos una suma de dinero mensual de pesos cincuenta mil -$50.000- durante la ejecución del contrato, esto es por el término de 36 meses, conforme quedó reflejado precedentemente", completó el magistrado.

LEER MÁS: Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Ulrich y Flores firmaron el abreviado el 4 de febrero de este año. Admitieron que formaron parte de una denominada “mesa de negocios” en la que también participaban el empresario Cardona Herreros y el exgobernador Urribarri. Ambos reconocieron que anticipaban licitaciones públicas al empresario, quien confeccionaba las propuestas que luego resultaban adjudicadas por ajustarse de manera exacta a los requerimientos del Estado provincial. Además, los montos fijados para las contrataciones ya incluían el pago de coimas o retornos a funcionarios públicos.

Ambos fueron condenados por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado. Flores recibió una condena de dos años de prisión condicional, una multa de 180 mil pesos y la realización de tareas comunitarias. Mientras que Ulrich aceptó dos años y diez meses de prisión condicional, una multa superior a los 300 mil pesos y tareas comunitarias, por cuatro hechos.

Urribarri y Cardona Herreros, a juicio

Con estas salidas alternativas, en la causa sólo quedaron tres imputados en condiciones de ser llevados a juicio: Cardona Herreros, Urribarri y Carlos Haidar (exdirector de Informática). En el pedido de elevación a juicio, los fiscales hicieron un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas. Para el exmandatario, hoy preso en la cárcel de Gualeguaychú cumpliendo su condena en la causa del megajuicio, piden 10 años de prisión. En tanto, para el empresario solicitaron 9 años de cárcel y para Haidar piden la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Estado Coimas funcionario Guillermo Smaldone
Noticias relacionadas
La participación femenina en la cúpula del Estado tuvo una notable caída. Las claves del retroceso jerárquico de las mujeres desde 2023

Mujeres en la cúpula del Estado: su presencia cayó al 22%

victoria: un joven motociclista sufrio una grave fractura en un choque

Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

incendio en parana: murio la mujer que permanecia internada

Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl. 

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Ver comentarios

Lo último

Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones y más de $126.000 millones en cheques rechazados

Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones y más de $126.000 millones en cheques rechazados

Ultimo Momento
Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones y más de $126.000 millones en cheques rechazados

Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones y más de $126.000 millones en cheques rechazados

Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios

Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios

Policiales
Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios

Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios

La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

Ramiro Ferlatti presentó Quirófano ante un auditorio colmado

Ramiro Ferlatti presentó "Quirófano" ante un auditorio colmado

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

Incendios en las islas: controlan más del 90% de los focos y prevén un alivio hidrológico en el río Paraná

Incendios en las islas: controlan más del 90% de los focos y prevén un alivio hidrológico en el río Paraná

Dejanos tu comentario