Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Tres exfuncionarios ofrecieron una irrisoria suma de dinero en concepto de reparación del perjuicio económico causado al Estado entrerriano por haber favorecido al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, de la firma Relevamientos Catastrales SA, para la implementación de software en la Administración Pública durante la gestión del exgobernador Sergio Urribarri. Se trata de Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas; Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia. Los tres fueron condenados a prisión condicional en la causa Coimas.

Fuentes de la Casa Gris consultadas por UNO confirmaron que la propuesta de reparación de Smaldone fue por $11 millones y correría la misma suerte que la presentada por Luis Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos. Es decir, sería rechazada por la Secretaría Legal y Técnica ya que el monto se encuentra muy lejos de lo que le correspondería recuperar a las arcas provinciales. Erbes había ofrecido $7.036.181,61, pero el órgano asesor del Poder Ejecutivo recomendó rechazar la oferta y calculó que la cifra a depositar en las cuentas del Estado asciende a $229.645.074,66.

En tanto, se supo que Ulrich propuso devolver $1.005.000; y Flores presentó un cifra mucho más baja: $959.080. Si bien las propuestas aún están bajo análisis, UNO supo que también serían rechazadas. La suma de las tres propuestas de reparación económica alcanza la cifra de $12.964.080.

Muchos de los argumentos se encuentran en el decreto N° 2450, del 7 de agosto, que desestimó lo ofrecido por Erbes. Allí, la Secretaría Legal y Técnica consignó que el exfuncionario pretendía depositar una cifra actualizada pero sólo por el dinero cobrado indebidamente. "De modo alguno recompone en forma plena el daño ocasionado al Estado en sus finanzas y en su imagen institucional, erigiéndose como un pago meramente 'simbólico' e insignificante, que no debe ser aceptado", expresó el organismo.

Entre otros argumentos, también expuso que "el círculo de corrupción e impunidad produce en la ciudadanía la creencia del 'todo vale' con el consiguiente descreimiento del sistema judicial, generando una 'cultura de la corrupción' donde la mayoría pretende alcanzar sus metas a través de métodos ilegítimos y donde el que cumple con las leyes, pierde".

Las condenas a Smaldone, Ulrich y Flores

Los tres exfuncionarios reconocieron los delitos en la causa Coimas en juicios abreviados. Smaldone fue el primero en admitir los hechos y aceptar una pena. El 11 de agosto del año pasado, el juez Juan Malvasio lo condenó por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). Y homologó que cumpla la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó un multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.

En su resolución, el juez Malvasio destacó el fluido contacto que tenían Smaldone y Cardona Herreros. Los correos electrónicos entre ambos fueron clave para establecer un vínculo atravesado por las coimas y encuentros para compartir "asaditos". "Estoy en condiciones de afirmar que, el imputado Guillermo Smaldone, en su rol de Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos en el lapso temporal que surge del hecho intimado -desde mayo 2012 y hasta al menos 36 meses posteriores a la adjudicación del pliego bajo examen- se interesó en favorecer económicamente a la Empresa "Relevamientos Catastrales" y de esa forma obtener un lucro indebido para sí y otros funcionarios públicos, como también -claro está- para la firma mencionada", dijo.

Y agregó: "Lo manifestado precedentemente se desprende sin lugar a hesitación de los numerosos correos electrónicos reseñados donde se aprecia que previo al llamado de licitación pública N°84/13 el encausado y Diego Armando Cardona Herreros, intercambiaron mensajes con la finalidad de realizar un pliego a medidas, así se refleja del correo electrónico enviado en fecha 20/05/2012 desde el mail [email protected] al correo [email protected] que textualmente dice: "Guille querido este es el borrador del laburo que planteamos, fíjate si tu equipo quiere agregar algo de acuerdo a las necesidades que tengan, te mando un fuerte abrazo y los espero cuando quieran con otro asadito".

Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros serán llevados a juicio en la causa Coimas.

El 20 de enero de 2014 fue adjudicada la licitación mediante Decreto N°32/2014 firmado por el entonces Ministro de Trabajo y el entonces gobernador Sergio Uribarri. "Lo narrado precedentemente demuestra de manera clara y contundente que el imputado Guillermo Smaldone recibió -al menos una suma de dinero mensual de pesos cincuenta mil -$50.000- durante la ejecución del contrato, esto es por el término de 36 meses, conforme quedó reflejado precedentemente", completó el magistrado.

Ulrich y Flores firmaron el abreviado el 4 de febrero de este año. Admitieron que formaron parte de una denominada “mesa de negocios” en la que también participaban el empresario Cardona Herreros y el exgobernador Urribarri. Ambos reconocieron que anticipaban licitaciones públicas al empresario, quien confeccionaba las propuestas que luego resultaban adjudicadas por ajustarse de manera exacta a los requerimientos del Estado provincial. Además, los montos fijados para las contrataciones ya incluían el pago de coimas o retornos a funcionarios públicos.

Ambos fueron condenados por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado. Flores recibió una condena de dos años de prisión condicional, una multa de 180 mil pesos y la realización de tareas comunitarias. Mientras que Ulrich aceptó dos años y diez meses de prisión condicional, una multa superior a los 300 mil pesos y tareas comunitarias, por cuatro hechos.

Urribarri y Cardona Herreros, a juicio

Con estas salidas alternativas, en la causa sólo quedaron tres imputados en condiciones de ser llevados a juicio: Cardona Herreros, Urribarri y Carlos Haidar (exdirector de Informática). En el pedido de elevación a juicio, los fiscales hicieron un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas. Para el exmandatario, hoy preso en la cárcel de Gualeguaychú cumpliendo su condena en la causa del megajuicio, piden 10 años de prisión. En tanto, para el empresario solicitaron 9 años de cárcel y para Haidar piden la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.