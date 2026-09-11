Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el parte médico

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio. Este viernes se difundió un nuevo parte médico que confirmó que la conductora evoluciona favorablemente.

Según el informe, Legrand mantiene una participación activa en su tratamiento kinesiológico y continúa atenta a sus actividades personales. Además, recibe visitas de familiares y amigos y agradeció las muestras de afecto que recibió durante estos días.

Internaron a Mirtha Legrand luego de que se agravara un cuadro gripal

El parte médico señaló: “La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares”.

Aunque en las últimas horas había trascendido la posibilidad de que recibiera el alta, el nuevo comunicado confirmó que por el momento continuará internada. De todos modos, la evolución favorable mantiene abierta la posibilidad de que el alta se concrete durante el fin de semana.

El Sanatorio Mater Dei informó que, salvo que se produzca alguna novedad, el próximo parte médico será difundido el lunes.