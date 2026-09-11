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Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el parte médico

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio

11 de septiembre 2026 · 15:17hs
Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el parte médico

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio. Este viernes se difundió un nuevo parte médico que confirmó que la conductora evoluciona favorablemente.

Mirtha Legrand: buenas noticias, pero continuará internada

Según el informe, Legrand mantiene una participación activa en su tratamiento kinesiológico y continúa atenta a sus actividades personales. Además, recibe visitas de familiares y amigos y agradeció las muestras de afecto que recibió durante estos días.

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós.

Internaron a Mirtha Legrand luego de que se agravara un cuadro gripal

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El parte médico señaló: “La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares”.

Aunque en las últimas horas había trascendido la posibilidad de que recibiera el alta, el nuevo comunicado confirmó que por el momento continuará internada. De todos modos, la evolución favorable mantiene abierta la posibilidad de que el alta se concrete durante el fin de semana.

El Sanatorio Mater Dei informó que, salvo que se produzca alguna novedad, el próximo parte médico será difundido el lunes.

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Mirtha Legrand Médico Salud noticias
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