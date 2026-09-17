Un Día de Película llegó a una escuela rural de Las Cuevas

El programa Un Día de Película visitó la Escuela Primaria Rural N° 37 “Dominguito”, en el departamento Diamante

El programa impulsado por el Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER) visitó la Escuela Primaria Rural N° 37 “Dominguito”, donde alumnos y docentes participaron de una experiencia de creación audiovisual a partir de los sonidos de su entorno.

El programa Un Día de Película, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), continúa recorriendo distintas localidades de la provincia con propuestas de creación audiovisual destinadas a estudiantes y docentes.

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Esta semana, la iniciativa llegó a la Escuela Primaria Rural N° 37 “Dominguito”, ubicada en Las Cuevas, departamento Diamante. Allí, los estudiantes participaron de una jornada que tuvo como eje el lenguaje audiovisual y, especialmente, la importancia de los sonidos para construir una historia.

Durante el encuentro, los chicos reconstruyeron los sonidos característicos de su escuela y realizaron registros con micrófonos facilitados por el IAAER. Así, entre todos, fueron dando forma al paisaje sonoro de la Escuela Dominguito.

El arroyo Las Mangas, los caballos, las lanchas, los pescadores, los perros, las piedras del camino, los juegos durante el recreo, la cocina preparando el almuerzo, los loros entre los árboles y la campana de la escuela se convirtieron en parte de este registro colectivo.

“Los protagonistas fueron los sonidos del lugar y el trabajo grupal fue necesario para la toma de decisiones de esta producción”, explicó Emilia Chiappesoni, referente del programa Un Día de Película que lleva adelante el IAAER.

La jornada también incluyó la proyección de una selección de cortometrajes realizada por el equipo del Instituto. Con pochoclos preparados por el personal de la escuela, el aula se transformó por un momento en una sala de cine para compartir las producciones.

La propuesta continuará su recorrido por Entre Ríos y tendrá como próxima estación la Escuela N° 101 “Reconquista”, de Mojones Norte, en el departamento Villaguay.