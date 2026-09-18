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Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

Un joven motociclista de 24 años sufrió una fractura grave en la pierna izquierda tras chocar contra una camioneta este viernes por la mañana en Victoria.

18 de septiembre 2026 · 10:48hs
Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

Un joven motociclista de Victoria resultó con una grave fractura en un choque contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió este viernes durante la mañana en la intersección de calles Ángel Balbi y Larrea.

Según informó la Policía victoriense, un joven de 24 años se trasladaba en una motocicleta Honda XR 150 cc cuando, al cruzar por calle Larrea, impacta contra una camioneta Volkswagen Saveiro que cruzaba desde calle Ángel Balbi.

De izquierda a derecha: Miguel Ulrich, Guillermo Smaldone y José Flores.

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Motociclista lesionado

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica, donde los profesionales de la salud le diagnosticaron lesiones de carácter grave (fractura de pierna izquierda).

El hecho fue comunicado a la Fiscalía en turno, quien dispuso diferentes medidas judiciales sobre los conductores. Asimismo, la motocicleta fue retenida por varias infracciones y Personal de la División Policía Científica, realiza las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Victoria Motociclista
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