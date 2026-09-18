El Gurí Martínez recibió la invitación para correr en Balcarce

La ACTC aprobó la presencia del Gurí Martínez en la reapertura del autódromo de Balcarce para fin de mes con las TC Pick Up.

Las TC Pick Up tendrán a otro protagonista de mucho peso en Balcarce, y es que Omar Gurí Martínez regresa a la actividad y a la categoría tras la carrera en su natal Paraná, en 2025. Como en aquella edición, el Gurí recibió un permiso especial para dicha fecha y no sumó puntos, al igual de lo que pasará en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce este 26 y 27 de septiembre. En el regreso de un autódromo histórico, el Gurí hará una exhibición por las calles balcarceñas con la Toyota Hilux.

Con un campeonato a su espalda, el Gurí se presentará en una fecha muy especial para el automovilismo argentino. El regreso tan esperado del Autódromo Juan Manuel Fangio, que vuelve al panorama nacional con las TC Pick Up. Además, se da en el marco del inicio de la Copa Coronación Shell V-Power, pero Martínez, por decisión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora, no podrá sumar puntos.

Para el Gurí, Balcarce es uno de los circuitos más queridos e importantes, ya que allí es el máximo ganador (junto a Oscar Aventín) con cinco triunfos en el Turismo Carretera: 1999, 2000, 2000, 2001 y 2010. Y junto al Roberto Mouras de La Plata, es el circuito en el que más triunfó.

El campeonato del Gurí Martínez en las camionetas

En 2022, el ídolo y campeón de TC en 2004 y 2015, se proclamó campeón de las TC Pick Up a bordo de una Ford Ranger, año en el que le ganó por 2,5 puntos el campeonato a nada más ni nada menos que a Agustín, su hijo. Además, el Gurí se metió de yapa entre los “3 de último minuto”, siendo de las pocas veces que un piloto logró salir campeón en esta condición.

Luego en 2023 siguió corriendo con Ford Ranger pero no pudo defender el “uno” y terminó el año 15°. Esa fue su última participación como piloto oficial en las camionetas. En 2025 retomó con una Toyota Hilux para la fecha en su ciudad, Paraná, y aunque fue competitivo durante todo el fin de semana, tuvo que abandonar en la competencia final. En esa fecha, Martínez no sumó puntos debido a que solo se presentó a esa edición.

Ahora con el panorama planteado, Martínez aún no sabe si va a continuar por lo que resta del campeonato, ya que mostró ganas de continuar, pero con nada confirmado. Junto al Gurí, también se presentan José y Diego Ciantini, con las mismas condiciones que Martínez.