Frigerio habló del polo tecnológico. Cumplió un año con crecimiento del empleo y las exportaciones de la economía del conocimiento. Lanzarán una incubadora.

Frigerio destacó el primer año de MiradorTEC y anunció un programa para impulsar proyectos tecnológicos.

A días de cumplirse el primer aniversario de MiradorTEC, el gobernador Rogelio Frigerio presentó el balance del primer año de funcionamiento del polo tecnológico y anunció la puesta en marcha de Mirador Impulsa, un programa de incubación y aceleración de proyectos que se desarrollará junto con la Bolsa de Comercio de Entre Ríos.

“Por los reconocimientos que recibimos y la cantidad de empresas que ocupan este lugar, en apenas un año ya logramos una muestra cabal de que acertamos en la decisión”, sostuvo Frigerio durante una conferencia de prensa.

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Del encuentro participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos y presidente de la Fundación MiradorTEC, Fabián Boleas; el secretario general de la Gobernación y vicepresidente de la institución, Mauricio Colello; y el director de MiradorTEC, Carlos Pallotti.

El gobernador recordó que el edificio, de más de 8.000 metros cuadrados y ubicado en una zona estratégica de Paraná, había sido proyectado originalmente para oficinas públicas. La actual gestión decidió reconvertirlo en un espacio destinado a empresas, universidades, investigadores, laboratorios y emprendedores.

El objetivo, explicó, fue convertirlo en uno de los puntos centrales de un ecosistema provincial orientado al desarrollo de la economía del conocimiento.

Una nueva etapa

Frigerio señaló que, después del primer año de actividad, MiradorTEC comienza una nueva etapa con la incorporación de Mirador Impulsa. El programa funcionará como incubadora y aceleradora de proyectos vinculados con la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

“Todo lo que venimos haciendo ya muestra resultados concretos en la creación de empresas tecnológicas, el crecimiento de las exportaciones de la economía del conocimiento y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo, que en el futuro van a ser muchos más”, afirmó.

El gobernador también destacó la necesidad de vincular los avances tecnológicos con el sistema educativo. En ese sentido, indicó que 3.000 alumnos de escuelas primarias ya reciben formación en inteligencia artificial y que la provincia capacitó a más de 10.000 docentes en esa materia.

Según Frigerio, las transformaciones tecnológicas obligan a profundizar la relación entre la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la educación.

Tecnología e industria

Otro de los ejes planteados durante la presentación fue la vinculación entre las empresas tecnológicas y los sectores productivos tradicionales.

Frigerio sostuvo que industria y tecnología son compatibles y destacó que, desde MiradorTEC, empresas industriales mantienen contacto con firmas tecnológicas para analizar alternativas destinadas a mejorar sus procesos, productividad y competitividad.

“Esa interacción existe permanentemente desde hace un año y eso también nos llena de satisfacción porque el MiradorTec también está para impulsar el desarrollo de la industria y el campo entrerrianos”, remarcó.

La articulación busca que el polo tecnológico no funcione solamente como un espacio para emprendimientos vinculados con el sector digital, sino también como un ámbito de conexión con las actividades productivas de la provincia.

Modernización del Estado

Mauricio Colello destacó, por su parte, el impacto de la tecnología en distintos ámbitos de la sociedad y planteó la necesidad de que el Estado acompañe esos cambios.

El funcionario explicó que la adaptación se desarrolla en tres dimensiones. La primera está vinculada con la transformación interna de la administración pública, a través de la gestión documental y el expediente electrónico.

En ese marco, mencionó también el lanzamiento de Mi Entre Ríos, plataforma que permite realizar desde un celular, una tablet o una computadora trámites que anteriormente requerían atención presencial.

La segunda dimensión consiste en acompañar los procesos que atraviesan a la sociedad. Allí ubicó la incorporación de inteligencia artificial en la educación.

Finalmente, Colello señaló como tercer eje la construcción de vínculos entre la formación, las ideas y los proyectos de innovación de los entrerrianos y los sectores productivos.

“Esa es la idea del programa de incubación que vamos a llevar adelante desde MiradorTec”, precisó.

Empleo y exportaciones

Fabián Boleas aportó datos vinculados con la evolución de la economía del conocimiento durante el último año. Según explicó, la fuerza laboral del sector creció un 4%, por encima de la media, lo que representa casi 2.000 puestos de trabajo.

El ministro también señaló que, durante el primer trimestre, las exportaciones de la economía del conocimiento aumentaron un 10%.

Para Boleas, MiradorTEC expresa la visión de la gestión provincial respecto del conocimiento y su vinculación con la producción.

“El conocimiento se está convirtiendo en un commodity más”, sostuvo, y destacó la función del Estado como articulador entre el conocimiento, el sistema educativo y el entramado productivo.

En particular, mencionó la presencia de más de cinco universidades vinculadas con las ciencias duras en Paraná y la existencia de una industria incipiente relacionada con estas actividades.

Más proyectos y financiamiento

Carlos Pallotti destacó el impacto de los reconocimientos obtenidos por MiradorTEC y señaló que contribuyeron a posicionar al polo y a Entre Ríos a nivel nacional.

Según explicó, ese posicionamiento también permitió incrementar la llegada de proyectos provenientes de distintos puntos de Argentina y de otros lugares del mundo interesados en desarrollar iniciativas con talento entrerriano.

A esa expansión se suma la búsqueda de fuentes de financiamiento privado para acompañar a los proyectos que necesiten capital para avanzar.

“Cada vez recibimos más proyectos de distintas partes de Argentina y de algunos lugares del mundo que evalúan desarrollarse con talento entrerriano”, afirmó Pallotti.

Mirador Impulsa

El nuevo programa tendrá como objetivo acompañar a emprendedores desde las primeras etapas de desarrollo hasta la consolidación de sus proyectos.

Mirador Impulsa buscará que más ideas surgidas en Entre Ríos puedan convertirse en empresas y que los proyectos encuentren herramientas, contactos y capital para crecer.

La iniciativa apunta así a reducir la distancia entre una idea con potencial y las condiciones necesarias para transformarla en un emprendimiento viable.

El programa de incubación y aceleración se desarrollará junto con la Bolsa de Comercio de Entre Ríos y constituirá, según lo anunciado por el gobierno provincial, una nueva instancia de articulación entre innovación, conocimiento, financiamiento y sectores productivos.