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Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Una mujer de 85 años murió tras estar internada por las heridas sufridas en el incendio de su casa el 6 de septiembre. Su esposo falleció dos días después del siniestro.

18 de septiembre 2026 · 08:00hs
Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

El incendio fatal en Paraná ocurrido el pasado 6 de septiembre se cobró una segunda víctima: Velia Amanda Vergara de Clotet, de 85 años, falleció este jueves 17 luego de permanecer internada desde el siniestro registrado en su vivienda de calle D'Agostino al 1900.

El incendio fatal en Paraná ocurrido el pasado 6 de septiembre se cobró una segunda víctima: Velia Amanda Vergara de Clotet, de 85 años, falleció este jueves 17 luego de permanecer internada desde el siniestro registrado en su vivienda de calle D'Agostino al 1900.

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Su esposo, Carlos Rubén Clotet, de 87 años, también había resultado gravemente afectado por el fuego y falleció el 8 de septiembre, dos días después del hecho. De esta manera, el incendio terminó provocando la muerte de los dos integrantes del matrimonio, detalló Reporte 100.7.

Incendio Paraná Mujer
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