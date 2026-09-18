Paritaria suspendida: el Gobierno confirmó que liquidará un aumento del 3,5% a estatales El Gobierno informó que no pudo realizarse la reunión paritaria prevista "debido a la ausencia de UPCN". Mantienen "abierta la búsqueda de una mejora salarial" 18 de septiembre 2026 · 14:44hs

El Gobierno informó que este viernes no pudo realizarse la reunión paritaria prevista debido a la ausencia de UPCN. Ante esta situación, y por los plazos administrativos que exige la liquidación de haberes, el Ejecutivo resolvió dar a conocer la propuesta vigente y avanzar con su liquidación, sin cerrar la negociación.

De inmediato "La medida contempla un incremento del 3,5% remunerativo para los haberes de septiembre, tomando como base agosto, que se liquidará de inmediato para no demorar el cobro a los trabajadores mientras continúa el diálogo paritario", señala el comunicado del gobierno dado a conocer este viernes por la tarde.

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Desde el Gobierno remarcaron que "la discusión salarial se da en un contexto que exige responsabilidad y prudencia", condicionado por la actividad económica, los ingresos tributarios y el escenario nacional. "Entre Ríos no es una isla. Trabajamos para que cada propuesta sea responsable, sostenible y posible de cumplir", señalaron en el escrito.