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Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

El Centro Juventud se impuso 90 a 58 ante el CAE por la décima fecha de la Liga Provincial y llegó a nueve triunfos en diez partidos.

18 de septiembre 2026 · 17:55hs
Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Sionista venció 90 a 58 a Estudiantes este jueves en Paraná, por el adelanto de la décima fecha de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet. El equipo dirigido por Santiago Vesco dominó desde el inicio, consiguió su novena victoria en diez presentaciones y quedó como único líder del grupo.

El Centro Juventud mostró rápidamente sus credenciales y marcó diferencias desde el comienzo. En el primer cuarto logró una ventaja importante, con un parcial de 28 a 12 que le permitió manejar el desarrollo del encuentro con tranquilidad.

El pesaje fue este jueves en la capital entrerriana. 

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Estudiantes intentó reaccionar, pero no consiguió recortar la distancia. Sionista mantuvo el control durante los siguientes períodos y terminó de sentenciar el partido en el tercer cuarto, cuando volvió a establecer una diferencia amplia con un parcial de 23 a 10.

Franco González fue el máximo anotador del conjunto ganador, con 24 puntos. También tuvieron una actuación destacada Lucas Nieto, quien aportó 16 unidades y capturó nueve rebotes, y Nicolás Guaita, autor de 12 tantos.

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En el equipo visitante, Emiliano Morande fue el principal referente ofensivo y terminó el partido con 18 puntos.

Con este resultado, Sionista llegó a 19 puntos y quedó momentáneamente como único líder de la Zona C, con un récord de nueve victorias y una derrota. Detrás aparece Urquiza, que suma 17 unidades y registra ocho triunfos en nueve encuentros disputados.

La jornada continuará este viernes con cuatro encuentros. Talleres recibirá a Recreativo, Independiente se medirá con Urquiza, Quique enfrentará a Ciclista y Paracao será local ante Olimpia.

Estudiantes, en tanto, atraviesa un escenario opuesto al del Centro Juventud. El CAE todavía no pudo ganar en la competencia y acumula diez derrotas consecutivas, por lo que buscará cortar la racha en sus próximas presentaciones.

También contó para la APB

El triunfo de Sionista tuvo un doble valor para el equipo paranaense. Debido al nuevo formato de competencia, el encuentro correspondiente a la Liga Provincial también computó para el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

En ese certamen, Sionista también marcha en la primera posición. El Centro Juventud suma 12 puntos, producto de seis victorias en igual cantidad de partidos, y mantiene el liderazgo por encima de Recreativo, que acumula ocho unidades con cuatro triunfos en cuatro presentaciones.

Por el Clausura, la actividad continuará el domingo con dos partidos: Estudiantes enfrentará a Paracao y Recreativo jugará ante Quique. El lunes, por su parte, Olimpia recibirá a Talleres.

De esta manera, Sionista cerró una nueva semana positiva en la competencia provincial y asociativa. El equipo de Vesco volvió a ganar con amplitud, sostuvo su protagonismo en la Zona C y llegará a la continuidad del torneo con nueve triunfos sobre diez partidos jugados.

Sionista Estudiantes Liga Provincial Paraná
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