La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

Con una destacada presencia institucional, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) formó parte de una nueva edición de Campus Party en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. A lo largo de dos jornadas, las distintas facultades desplegaron experiencias inmersivas, desarrollos de robótica aplicada, talleres y cobertura en tiempo real, vinculando la investigación con las demandas productivas y sociales del territorio.

Bajo la premisa de comunicar la ciencia y el desarrollo local, investigadores, docentes y estudiantes compartieron el trabajo de la universidad pública como motor regional. Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, destacó: “Nuestra presencia busca conectar directamente los avances que desarrollamos en la universidad con las demandas socio-productivas de la región, mostrando la investigación aplicada como una herramienta concreta para resolver problemas del territorio”.

Primera jornada: Experiencias inmersivas, robótica e interacción directa

En los espacios interactivos, el Grupo de Tecnologías Emergentes y Robótica (GTI) de la Facultad de Ingeniería (FIUNER) ofreció simuladores hápticos aplicados a la salud, visores de realidad virtual y un estabilómetro interactivo desarrollado por el Laboratorio de Prototipado Electrónico y 3D, utilizado para diagnosticar y tratar patologías de la postura. A la propuesta se sumó el Museo Puerto Ciencia con actividades analógicas de resolución de problemas como la Torre de Hanói, la bola de plasma y el cubo con las que interactuaron los jóvenes más curiosos del Campus Party.

Uno de los prototipos más atractivos fue el Vehículo de Guiado Automático (AGV), diseñado de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias de la Alimentación (FCAL) y la firma Lambert Hnos. para la automatización industrial. Julián Rillepca, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y desarrollador del proyecto, remarcó: “Es muy gratificante ver cómo un proyecto que nació en las aulas y laboratorios se convierte en un desarrollo conjunto con una empresa, demostrando el alcance de la carrera y de la universidad en la región”.

En paralelo, se dispuso un espacio de Difusión Académica junto al Instituto Becario, donde estudiantes de diversas carreras de nuestra Universidad, brindaron orientación sobre la oferta educativa en un diálogo directo entre pares.

La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

Segunda jornada: salud, transferencias tecnológicas y valor local

En el área de salud e ingeniería en rehabilitación, la investigadora Carolina Carrere presentó un desarrollo del Grupo de Ingeniería en Rehabilitación de la UNER transferido a la empresa de base tecnológica NeuralisTech: una interfaz cerebro-computadora que registra la actividad eléctrica del cerebro para controlar un avatar y entrenar la atención.

“Nuestro foco son los centros o profesionales de la salud dedicados a la rehabilitación motora o cognitiva en patologías como accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, ELA o TDAH”, explicó Carrere, quien impulsó este proyecto junto a su socia, la investigadora Carolina Tabernig. En ese sentido, explicó que el demo que se presentó en el Campus Party es un “sistema que registra la actividad eléctrica de la zona frontal del cerebro y utiliza esos cambios en ritmos cerebrales para controlar la velocidad de un avatar en un videojuego”.

Carrere aseguró que el tránsito de la investigación hacia el emprendimiento en el área empresarial fue una decisión que como mujeres e investigadoras se dió en el “momento justo de llevar el conocimiento y los desarrollos que veníamos transitando en el grupo hacia el medio social con el objetivo de que lleguen a los usuarios finales, que son los pacientes”, remarcó.

Por su parte, el docente e investigador Juan Manuel Reta acompañó las demostraciones de la plataforma de estabilometría y explicó su funcionamiento técnico: “El dispositivo mide de forma continua la proyección del centro de gravedad y genera un patrón sobre el suelo. Esto permite a traumatólogos, kinesiólogos, neurólogos u odontólogos analizar datos claves para diagnósticos y tratamientos”. El equipamiento fue desarrollado a pedido de una empresa que la comercializa y su uso permite diagnosticar y tratar patologías de la postura.

La participación de la comunidad graduada también tuvo su espacio. María Florencia Díaz, graduada en Nutrición y becaria posdoctoral de CONICET-UNER, recorrió el evento y refirió su trabajo con el fruto nativo Yatay: “Demuestra que la innovación es transversal a todas las disciplinas. Actualmente trabajamos en desarrollos basados en la alimentación, concretando convenios con sectores socio-productivos e integrando este alimento al Código Alimentario Argentino”.

Emprendedurismo y comunicación en vivo

El espacio de talleres incluyó la presentación Experiencias de Innovación, encabezada por Alejandra Molares (FIUNER), Gabriel Gentiletti (UNER) y Evelyn Molina (Grupo Motta). Allí se abordó el trabajo dentro del Consorcio AFIDEER para fomentar capacidades emprendedoras en el estudiantado, además de dar difusión al Desafío de Innovación E.R. y al Rally Latinoamericano de Innovación, antes de dar paso a los testimonios directos de los estudiantes sobre sus experiencias de participación en dichas competencias.

Finalmente, el primer piso del CPC alojó el Espacio Stream de UNER con una emisión especial del programa CTRL Z, conducido por Julieta Boschiazzo y Augusto Curvale, que combinó entrevistas, debates sobre la agenda universitaria y cobertura de la grilla oficial. En el mismo set, la Facultad de Ciencias de la Educación dictó el taller Hacer streaming. Experiencias universitarias y recomendaciones para comunicar sobre comunicación y realización de streaming donde participaron activamente estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria.