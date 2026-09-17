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Milo J llega a los Latin Grammy con siete nominaciones por su álbum "La vida era más corta"

Con 19 años, Milo J fue reconocido en siete categorías de los Latin Grammy 2026, entre ellas Álbum del Año y Mejor Álbum Folclórico

17 de septiembre 2026 · 17:13hs
“La Vida Era Más Corta”: el álbum de Milo J que recibió siete nominaciones a los Latin Grammy

“La Vida Era Más Corta”: el álbum de Milo J que recibió siete nominaciones a los Latin Grammy

Milo J recibió siete nominaciones para los Latin Grammy 2026 y se convirtió en uno de los artistas argentinos con mayor presencia entre las categorías anunciadas para la próxima edición de los premios. Con apenas 19 años, el músico fue reconocido por su álbum La Vida Era Más Corta, publicado en 2025.

Milo J hace historia con siete nominaciones a los Latin Grammy 2026

El disco aparece nominado en categorías como Álbum del Año, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Empaque de Grabación. Además, el artista obtuvo nominaciones por canciones y trabajos vinculados al álbum, entre ellos Grabación del Año por “Niño”, Canción del Año por “Solifican12” y Mejor Interpretación Urbana por “Gil”.

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La lista se completa con la nominación de Tatool a Productor del Año por su trabajo en La Vida Era Más Corta. De esta manera, el reconocimiento alcanza tanto al artista como al equipo que participó en la producción del material.

El álbum tuvo un recorrido destacado desde su lanzamiento y llegó al Top 5 Global de Spotify. A lo largo de este período, Milo J también llevó su propuesta a escenarios y formatos internacionales, entre ellos el ciclo Tiny Desk y el festival Rock in Rio.

Con La Vida Era Más Corta, el artista profundizó una búsqueda musical en la que conviven elementos de la música urbana con sonidos vinculados a las raíces latinoamericanas. Esa combinación atraviesa buena parte de las canciones del disco y amplió el alcance de su propuesta hacia públicos de diferentes generaciones y lugares.

Las siete nominaciones llegan después de un año especialmente importante para Milo J. En los Premios Gardel, el músico obtuvo 13 estatuillas, consolidando el reconocimiento a su producción dentro de la escena musical argentina.

Ahora, el artista se prepara para continuar con una agenda internacional que incluye presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En Argentina tiene previsto presentarse el 5 de diciembre, en el marco de su recorrido con La Vida Era Más Corta.

Las siete nominaciones de Milo J

  • Álbum del Año: La Vida Era Más Corta
  • Mejor Empaque de Grabación: La Vida Era Más Corta
  • Mejor Álbum Folclórico: La Vida Era Más Corta
  • Grabación del Año: “Niño”
  • Canción del Año: “Solifican12”
  • Mejor Interpretación Urbana: “Gil”
  • Productor del Año: Tatool, por La Vida Era Más Corta

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Milo J Latin Grammy Álbum Histórico
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