Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

Este fin de semana se pone en marcha la novena cita del Campeonato 2026 RUS de Turismo Nacional Clase 3, en el marco del Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal. El trazado cordobés de Río Cuarto será el escenario donde Joel Gassmann encarará una fecha clave para las aspiraciones del torneo.

Tras un complejo paso por Oberá, donde distintas roturas mecánicas privaron al representante de Crespo de sumar puntos valiosos, el equipo Scuderia JT Philagro ha redoblado esfuerzos. Para esta presentación, Gassmann estará al mando de un Chevrolet Cruze nuevo para su estructura (unidad que utilizó anteriormente Jerónimo Teti), sobre el cual se realizaron minuciosos trabajos de preparación y ensayos previos con balances sumamente positivos en motorización y chasis.

"Vamos con expectativas renovadas. Estaremos con un auto nuevo para nosotros, y los números de la previa en cuanto al funcionamiento del motor y todas las pruebas que se realizaron son muy positivos. Con ganas de terminar esta última parte del año de la mejor manera y volver a ser protagonistas como hace unas fechas atrás no podíamos serlo", destacó Joel Gassmann antes de salir a pista.

Los horarios del Turismo Nacional en Río Cuarto

La actividad en pista se iniciará este sábado con dos tandas de entrenamientos, a las 9.50 y 12, respectivamente, mientras que a las 16.10 será la clasificación. El domingo se correrán las tres series, cada una de ellas a cinco vueltas, a las 10.55, 11.20 y 11.45, respectivamente. En tanto que la competencia final se pondrá en marchas desde las 14 a un total de 22 vueltas al trazado cordobés.