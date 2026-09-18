El libro reúne investigaciones en campos como la salud, la educación y el derecho, ofreciendo un material de consulta fundamental libre y gratuita

Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios. Fue presentada una nueva publicación digital que reúne artículos elaborados por equipos interdisciplinarios dedicados a explorar las prácticas institucionales en diversos campos profesionales, entre los que destacan la educación, la salud, la economía, la política y el derecho. El proyecto editorial busca consolidarse como un material de referencia fundamental para estudiantes, docentes y profesionales interesados en comprender e intervenir en las complejas dinámicas de las organizaciones actuales.

El origen del volumen se remonta al Congreso impulsado por la Cátedra de Psicología Institucional de la FHAyCS (UADER), bajo la coordinación del Profesor Marcelo Luis Dobry, en articulación con la FTS (UNER). Dicho encuentro concibió al Análisis Institucional no solo como un ejercicio teórico, sino como una intervención concreta y política orientada a fortalecer el trabajo colectivo y la reflexión ética en los territorios.

Equipo editorial y compilación

La compilación de la obra estuvo a cargo de Ana María Escurra, con la colaboración editorial de Irina Teper, Lucas Roskopf, Ricardo Schmidt, Silvia Blandi y Paola Caraballo. Por su parte, la edición final fue coordinada por la Dirección de Comunicación Científica de la Secretaría de Investigación de la FHAyCS.

Disponibilidad y acceso abierto

El libro digital (registrado bajo el ISBN 978-631-91682-1-1) fue incorporado al Repositorio Institucional Digital Abierto (RIDA FHAyCS). En concordancia con la política de acceso abierto que sostiene la Facultad, la obra ya se puede consultar y descargar de manera libre y gratuita.

Descarga de la publicación:

https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/items/129f17cb-beb9-4eaf-8b54-c745ac76f00c