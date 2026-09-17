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Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Un trágico accidente sobre la Ruta Nacional N° 12 se cobró la vida de tres personas tras el choque frontal entre dos vehículos. Dos de ellos son de Entre Ríos.

17 de septiembre 2026 · 19:21hs
Dos personas de Entre Ríos fallecieron en un accidente ocurrido en Corrientes.

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en un accidente ocurrido en Corrientes.

Un trágico accidente de tránsito registrado pasadas las 13 horas de este jueves sobre la Ruta Nacional N° 12 se cobró la vida de tres personas tras el choque frontal entre dos vehículos a la altura del kilómetro 1.225, en la localidad correntina de Villa Olivari, Corrientes. Dos de los fallecidos son de Entre Ríos.

Alertados por automovilistas que transitaban por la zona, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que los rodados involucrados colisionaron sobre el carril lado sur, quedando ambas estructuras severamente dañadas con sus ocupantes atrapados en el interior.

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Según el reporte oficial de la Policía, sobre la calzada con sentido de circulación de interior hacia la capital provincial circulaba un automóvil Chevrolet Meriva gris. El vehículo era conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y con domicilio en Berón de Astrada, Corrientes, quien viajaba sin acompañantes y fue encontrado sin vida dentro del habitáculo.

Los fallecidos oriundos de Entre Ríos

En sentido opuesto, orientado hacia Ituzaingó, se encontraba un Chevrolet Cruze guiado por Diego Darío Almada, de 45 años y domiciliado en Cerrito, Entre Ríos, quien se desplazaba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 25 años, con residencia en Hernandarias, Entre Ríos, también fallecieron en el acto.

Posteriormente, personal de Bomberos del BRIF y cuadrillas de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari concretaron la extracción de los cuerpos que fueron trasladados a la morgue del Hospital Billinghurst, indicó El Litoral.

Entre Ríos Corrientes Choque
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