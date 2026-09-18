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La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

Con nuevas obras en la Vecinal Parque del Lago en los últimos días, la Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de instalación de nuevas luminarias en la ciudad.

18 de septiembre 2026 · 17:34hs
La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad.

La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad.

La Municipalidad de Paraná continúa con la ejecución del Plan Paraná 100%Led que prevé iluminar a la ciudad con la nueva tecnología de iluminación antes de fin de año. En Este marco, la comuna completó la reconversión del alumbrado en la Vecinal Parque del Lago.

De la recorrida por el sector participaron la intendenta, Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, y el presidente de la comisión vecinal Parque del Lago, Antonio Calfacante.

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Paraná 100% Led en Parque del Lago

Romero destacó el avance de las obras y el compromiso de los vecinos con el cuidado del espacio público. En ese marco, señaló que el Municipio incorporó nuevas columnas fabricadas con una combinación de plástico y fibra, una alternativa que dificulta el robo de cables y aporta mayor seguridad y calidad al sistema de iluminación. “Es una muy buena calidad lumínica”, sostuvo la intendenta, y remarcó la importancia de que el equipamiento urbano sea cuidado por toda la comunidad frente a posibles hechos de vandalismo.

Por su parte, Cáceres vinculó la renovación del alumbrado con el conjunto de intervenciones que el Municipio viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad. En Parque del Lago, las mejoras se complementan con trabajos de bacheo, mantenimiento de espacios verdes y las obras realizadas sobre arterias estratégicas de la zona, como Zanni, Miguel David y Gobernador Parera. “Los vecinos ven que hay un Estado presente, que cumple y da respuesta”, afirmó el viceintendente.

Por su parte, Hirschfeld resaltó que el programa Paraná 100% LED se lleva adelante con presupuesto y mano de obra 100% paranaenses. Además, explicó que las nuevas estructuras son de fabricación nacional y que la tecnología LED permite alcanzar un ahorro energético superior al 50% respecto de los sistemas tradicionales.

El secretario de Servicios Públicos anticipó también la continuidad del cronograma de reconversión en otros sectores de la ciudad, con la instalación de 65 nuevas luminarias en las vecinales Antonini y Bajada Grande.

Desde la comisión vecinal Parque del Lago valoraron especialmente la finalización de una obra que era reclamada desde hace décadas. Calfacante destacó el impacto que tiene el nuevo sistema para quienes transitan por el barrio durante la noche.

“Los vecinos pueden caminar por la noche tranquilos”, señaló, al remarcar que la nueva iluminación representa una mejora concreta para la vida cotidiana de la comunidad.

Municipalidad de Paraná alumbrado LED
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