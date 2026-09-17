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Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Un minibús que trasladaba a 19 pasajeros, despistó este jueves en la Autovía Artigas, en el Departamento Colón y chocó contra el guardarraíl.

17 de septiembre 2026 · 22:36hs
Un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl. 

Un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl. 

Un minibús con estudiantes despistó en la Autovía Artigas durante la tarde de este jueves, impactó contra el guardarraíl y sufrió daños en su parte frontal. Pese al fuerte incidente, el conductor consiguió evitar que el vehículo volcara y los 19 pasajeros resultaron ilesos.

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Sobre el hecho en Colón

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 189, sobre el carril con sentido norte-sur, en jurisdicción del departamento Colón. Intervino personal de la Subcomisaría La Clarita.

El sujeto fue aprehendido en la vía pública. Además, otro hombre que lo acompañaba quedó detenido por tenencia de drogas.

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Según se informó, se trató de una Mercedes-Benz Sprinter perteneciente a una empresa de turismo de Diamante, que trasladaba a un contingente integrado por alumnos y madres.

Por causas que se investigaban, el conductor perdió el control, salió hacia la banquina y chocó contra el guardarraíl. Según se informó, no hubo participación de otros vehículos. Mientras que el chofer como los pasajeros resultaron ilesos. La unidad, en tanto, presentó daños materiales principalmente en su sector frontal.

Durante el operativo policial fue necesario interrumpir momentáneamente una mano de circulación. Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados a otro vehículo de similares características para continuar el recorrido y el tránsito quedó normalizado.

Colón Estudiantes Diamante guardarrail
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