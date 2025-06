Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BorderPeriodismo (@borderperiodismo)

Desde la clínica donde se encuentra internada la periodista mostró las secuelas que le quedaron en su rostro ya que el fuego alcanzó parte de su nariz, cuello y una de sus mejillas.

“Ya saben que estoy internada en el Alemán desde el viernes pasado. Tengo para un mes, más o menos, mañana entro al quirófano por tercera vez“, expresó María Julia Oliván a través de sus historias en Instagram.

Pese al inconveniente físico, la periodista se mostró tranquila y con una actitud positiva de cara a su recuperació y agradeció las muestras de afecto que recibió: “Les mando un beso y ya vendrán tiempos mejores, decía mi viejo”, finalizó.

maría juian olivan (1).jpg María Julia Oliván mostró las heridas que sufrió por un accidente doméstico

Además, explicó que debió posponer la fecha de presentación de su unipersonal Catarsis de mamis para el martes 21 de octubre, ya pasados unos meses del dramático accdente.

María Julia Oliván se encuentra internada en el área de quemaduras del mencionado instituto privado y tendrá para unas semanas más de internación para poder recibir el alta médica.

“Tuvo un accidente en Border y ayer después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel fui a dormir a Antonio”, comenzó contando María Julia Oliván en un video mientras se encuentra internada tras sufrir importantes quemaduras.

“Le di besitos y fue la última vez que estuve con él cara a cara. Cuando volví a Border tenía frío y ahí tengo una chimenea moderna que hay que ponerle etanol y aparece un fueguito de fondo muy cool, canchero”, siguió su impactante relato.

Y contó qué imprudente acción derivó en el accidente: "Le empecé a meter etanol y me prendí fuego. Me agarró una llamarada en el cuerpo y Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo y yo creo que me salvó un poco la vida porque instantáneamente me dijo ‘sacate la ropa’”.

“Me saqué la ropa encendida, pude subir al primer piso y me tiré debajo de la ducha. La ambulancia tardó un tiempo, después hubo otro tiempo para esperar la derivación y yo dolorida, en carne viva”, continuó María Julián Oliván.

Y cerró a pura angustia sobre ese momento límite: “Temblando, horrible, Antonio estaba solo en casa, un lío. Me llevaron en ambulancia y me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán. Estoy en terapia intermedia desde hace dos días y hoy me hicieron la primera intervención".