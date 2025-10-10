"Lo vamos a dar todo": el mensaje de Paulo Dybala a Catherine Fulop que enterneció a todos

La espera de su primera hija tiene a Paulo Dybala y Oriana Sabatini viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Catherine Fulop, mamá de Oriana, compartió una tierna conversación que mantuvo con el futbolista

La espera de su primera hija tiene a Paulo Dybala y Oriana Sabatini viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Mientras la pareja disfruta de la dulce noticia, Catherine Fulop, mamá de Oriana, compartió en LAM una tierna conversación que mantuvo con el futbolista.

Según contó la actriz, el jugador de la Roma no solo está ilusionado con la llegada del bebé, sino también consciente del compromiso que implica este nuevo rol. “Le mandé un mensaje por la función que él tiene de sostenerla a ella, porque no va a ser fácil”, relató.

Fulop reveló además qué le dijo exactamente: “Le puse: ‘No es para asustarte, pero es para que sepas que las cosas van a cambiar’”. La respuesta de Dybala fue breve, sincera y llena de amor: “Lo vamos a dar todo”, le respondió el futuro papá a su suegra, conmoviendo a todos en el estudio.

La noticia del embarazo fue anunciada días atrás con un video que la pareja compartió en redes sociales, donde mostraron la ecografía y el instante en que confirmaron que se convertirán en padres. La publicación rápidamente se volvió viral y despertó miles de mensajes de cariño tanto del mundo del espectáculo como del deporte.

Entre los más emocionados estuvieron, sin dudas, los futuros abuelos. Ova Sabatini escribió en sus redes: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”. Catherine, por su parte, compartió las palabras de su esposo y agregó: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.