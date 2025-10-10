Uno Entre Rios | Show | Paulo Dybala

"Lo vamos a dar todo": el mensaje de Paulo Dybala a Catherine Fulop que enterneció a todos

La espera de su primera hija tiene a Paulo Dybala y Oriana Sabatini viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Catherine Fulop, mamá de Oriana, compartió una tierna conversación que mantuvo con el futbolista

10 de octubre 2025 · 11:31hs
Oriana Sabatini y Paulo Dybala agrandan la familia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala agrandan la familia

La espera de su primera hija tiene a Paulo Dybala y Oriana Sabatini viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Mientras la pareja disfruta de la dulce noticia, Catherine Fulop, mamá de Oriana, compartió en LAM una tierna conversación que mantuvo con el futbolista.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini agrandan la familia

Según contó la actriz, el jugador de la Roma no solo está ilusionado con la llegada del bebé, sino también consciente del compromiso que implica este nuevo rol. “Le mandé un mensaje por la función que él tiene de sostenerla a ella, porque no va a ser fácil”, relató.

Pedro Alfonso y Yayo

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Thiago Medina celebró su reencuentro con sus hijas 

Thiago Medina celebró su reencuentro con sus hijas tras recibir el alta médica

Fulop reveló además qué le dijo exactamente: “Le puse: ‘No es para asustarte, pero es para que sepas que las cosas van a cambiar’”. La respuesta de Dybala fue breve, sincera y llena de amor: “Lo vamos a dar todo”, le respondió el futuro papá a su suegra, conmoviendo a todos en el estudio.

La noticia del embarazo fue anunciada días atrás con un video que la pareja compartió en redes sociales, donde mostraron la ecografía y el instante en que confirmaron que se convertirán en padres. La publicación rápidamente se volvió viral y despertó miles de mensajes de cariño tanto del mundo del espectáculo como del deporte.

Entre los más emocionados estuvieron, sin dudas, los futuros abuelos. Ova Sabatini escribió en sus redes: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”. Catherine, por su parte, compartió las palabras de su esposo y agregó: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.

LEER MÁS: Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Paulo Dybala Catherine Fulop
Noticias relacionadas
revelan cuando comenzo la historia de amor entre nico vazquez y dai fernandez

Revelan cuándo comenzó la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

record de participacion en el 7° festival internacional de cine de entre rios

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Adela, todavía estoy acá

La Hendija presenta "Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

Milonga Pagana 

La milonga Pagana celebra su primer aniversario

Ver comentarios

Lo último

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ultimo Momento
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

La provincia
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Dejanos tu comentario